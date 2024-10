Bridge: “Gioca coi campioni”. Smazzata numero 25 della sfida Italia-Usa

E’ iniziata la sfida tra nazioni a Buenos Aires e l’Italia si presenta con giustificate ambizioni.

La smazzata di questa settimana è stata giocata nella sfida Italia-Usa.

Hanno avuto inizio da pochi giorni a Buenos Aires gli World Bridge Games. E’ questa una competizione a cadenza quadriennale di grande tradizione che risale al lontano 1960 sotto l’egida di Olimpiade del bridge. Una gara per nazioni dunque, alla quale possono iscriversi le Federazioni di tutto il mondo e che nella nuova edizione prevede oltre alla massima competizione anche le gare di categoria: women, senior e mixed. L’Italia partecipa a tutte le categorie con giustificate ambizioni.

Siamo alla 25ma puntata della rubrica “Gioca con i campioni” per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge. Ogni sabato sarà l’occasione per misurarsi con il Bridge di altissimo livello con la pubblicazione di una smazzata particolarmente interessante, che sarà giocata a livello internazionale o altamente spettacolare. Il bridge agonistico è un divertimento alla portata di tutti. Si possono vedere le smazzate precedenti cliccando sul banner in prima pagina, oppure qui.

La smazzata numero 25 nella sfida Italia-Stati Uniti

Durante le fase di qualificazione proprio in un incontro fra Italia e Stati Uniti è capitato questo slam a senza atout dichiarato all’ultima mano dagli americani. Era al volante dello slam Eric Rodwell, uno dei campioni mondiali e olimpici più titolati al mondo. Lo slam con trentun punti bilanciati sulla linea era giustificato dalla presenza delle due quinte minori. La mancanza del 10♣ lo rendeva però complicato. Come avreste giocato al posto del campione americano per ottenere le dodici prese richieste? La soluzione il porssimo sabato.

La soluzione della smazzata numero 24 del 19 ottobre

Rilevate in mano l’attacco con l’A♣ e osservate le vostre undici prese battenti. La dodicesima potrebbe scaturire dal sorpasso alla Q♠ . La tredicesima però da altro non potrà arrivare che non da un gioco di compressione. La situazione più probabile è che Est risulti compresso fra la quarta di picche che il K♦ oppure, se fosse Ovest a possedere il K♦ , che funzioni una compressione doppia.

Il K♣ vi svela la ripartizione del colore. Eliminata anche l’ultima atout di Ovest effettuate il sorpasso a picche ma…non ce n’è bisogno perché Est ha la Q♠ seconda sotto impasse. Due picche, una sola fiori e quindi in Est dieci carte nei colori rossi. Dovete cambiare piano di gioco. Sarà una compressione quadri-cuori a soffocare le speranze della difesa. Incassate anche il J♠ scartando una quadri dal morto e poi A♥ , K♥ e una cuori tagliata al morto. La manovra serve a orientare la minaccia su Est. Subito dopo date il via alla sfilata delle atout. A tre carte dalla fine si rimane col 7♥ e l’A♦ secondo quando Est deve scartare prima di noi. Se si libera della Q♥ affranca il 7♥ , se invece si rende asciutto il K♦ il medesimo cadrà sotto il nostro A♦ affrancandoci la Q♦.