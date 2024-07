Bridge: “Gioca coi campioni”, dodicesima smazzata: il doppio quiz

Ai campionati europei giovanili in Polonia le nostre girls hanno conquistato la medaglia di bronzo oltre alla qualificazione ai mondiali. La smazzata di oggi propone un doppio quiz

Si sono appena conclusi i campionati europei giovanili a Wroclaw, in Polonia, riservati ai giocatori under 31. I nostri junior, nella categoria under 26, hanno ottenuto un soddisfacente quinto posto e con esso la qualificazione ai mondiali giovanili di tale categoria. In campo femminile però le nostre girls sono andate oltre. Eleonora, Federica e Valentina Dal Pozzo insieme a Sophia Capobianco, Cristina Brusotti e Zaira Davide hanno conquistato una brillante terza posizione che vale la medaglia di bronzo oltre alla qualificazione ai mondiali.

Il bridge giovanile è la vera grande scommessa del nostro sport perché il bridge agonistico che ha vissuto la sua massima diffusione negli anni ’60 e ’70 è diventato ormai uno sport maturo che richiede studio e applicazione fin da giovani.

Siamo alla dodicesima puntata della rubrica “Gioca con i campioni” per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge. Ogni sabato sarà l’occasione di misurarsi con il Bridge di altissimo livello con la pubblicazione di una smazzata particolarmente interessante, che sarà giocata a livello internazionale o altamente spettacolare. Il bridge agonistico è un divertimento alla portata di tutti. Si possono vedere le smazzate precedenti sul banner in prima pagina, o cliccando qui.

Ecco la smazzata numero 12: un doppio quiz

La smazzata di oggi propone un duplice quiz, dove il problema è rivolto sia al giocante che alla difesa. A muovere per guadagnare questo 3NT in Sud era Antonio Sementa, una delle colonne nella nazionale maggiore. Dopo l’apertura di un cuori di Est, Antonio prese in mano con la Q ♥l’attacco di Ovest di 3 ♥ e mosse una quadri per il 9 ♦ del morto. Est rilevò con la Q ♦ per proseguire col 10 ♥ verso l’A ♥ del dichiarante, mentre Ovest sbloccava il suo K ♥. Provate a giocare come il nostro alfiere per mantenere l’impegno. Poi, se riuscite, provate anche a difendere in modo altrettanto efficace.

Si potrà trovare la soluzione di questa smazzata qui su First la prossima settimana.

Soluzione della smazzata numero 11 dello scorso 13 luglio

L’attacco così aggressivo, insolito contro una mano forte bilanciata, suggeriva una disperata ricerca di prese di taglio, giustificabile solo con la presenza in Ovest di una mano molto sbilanciata. Sud risalì al morto con il K ♦ per evitare di aprire nuovi tagli alla difesa e mosse picche alla Q ♠ della mano, che tenne. Ora A ♠ sul quale Est depose il suo K ♠ e un terzo giro di atout per il J ♠ del morto su cui Est scartò fiori. Seguì il taglio del 6 ♥ dalla mano mentre Est si sbarazzava di un’altra fiori. Difficilmente Est avrebbe scartato fiori due volte dalla quinta o dalla quarta e certamente Ovest non avrebbe attaccato cuori se avesse avuto il singolo di quadri. La distribuzione era leggibile. Pulga incassò A ♣, K ♣ e Q ♣ rimanendo al morto per intavolare l’ultima atout. Est a tre carte dalla fine fu costretto a restare con una sola quadri per custodire il J ♣. Il giocante scartò allora il 6 ♣ dalla mano e Ovest fu definitivamente compresso fra cuori e quadri.