Bridge: “Gioca coi campioni”, decima smazzata. Protagonista Amedeo Comella

In questa mano Comella, del senior team, si è trovato in un insolito contratto di cuori dopo l’apertura un fiori di Est. Provate a immaginare come avreste potuto agire

Si stanno concludendo ad Herning, in Danimarca, i campionati europei per nazioni. La nostra nazionale maggiore, la squadra open, ha raggiunto un ragguardevole terzo posto che le è valso la medaglia di bronzo. Una conferma del suo valore già espresso allo stesso modo nello scorso mondiale.

Ma il vero successo azzurro è stato il risultato di gruppo, che vede lottare per il podio a due incontri dalla fine le squadre femminili e mista e allo stesso modo vede anche la squadra senior se pur quest’ultima con minori prospettive di medaglia. In tutte le categorie l’Italia ha raggiunto la qualificazione per i campionati mondiali con almeno un turno di anticipo.

Siamo alla decima puntata della rubrica "Gioca con i campioni" per tutti gli appassionati di Bridge, frutto della collaborazione tra FIRSTonline e la Federazione Italiana Gioco Bridge.

Ecco la smazzata numero 10: protagonista Amedeo Comella

Mi fa piacere raccontare una mano del campionato che ha visto protagonista Amedeo Comella del senior team impegnato nell’insolito contratto di un cuori dopo l’apertura un fiori di Est. In presa col K ♥ sull’attacco, l’avversario traversò fiori per il K ♣ del dichiarante e l’A ♣ di Ovest. Seguirono Q ♣ e J ♣ e un quarto giro nel colore tagliato da Est che proseguì incassando anche l’A ♥e rigiocando atout. La difesa aveva incassato sei prese . Come avrete proseguito al posto di Sud per mantenere il vostro impegno?

Troverete la soluzione della smazzata numero 10 sabato prossimo qui su First.

Soluzione della smazzata numero 9 del 29 giugno

Il successo può giungere solo da un gioco di compressione. La terza cuori del morto e le fiori non costituiscono però delle minacce utili ai fini di un doppio squeeze, essendo entrambe mal posizionate rispetto all’eventuale minaccia doppia di quadri. L’unica speranza rimane una compressione semplice nei minori. Perché ciò si concretizzi tuttavia è necessario che entrambi i semi minori siano controllati dallo stesso difensore, Ovest, che deve possedere quindi tre carte di fiori insieme a sei di quadri. Giacomo considerò che avendo per dichiarazione già tre carte di cuori, per soddisfare tali condizioni Ovest non avrebbe potuto tenere più di una picche. Incassò allora il K ♠ e un po’ rassegnato mosse il 5 per il J ♠della mano che ..fece la presa! Sulla sfilata delle atout vincenti nel finale a cinque carte Ovest fu costretto a privarsi di una delle due tenute fra fiori e quadri.