Brexit: accordo, no deal, rinvio, referendum. Ecco tutti gli scenari

Si apre la settimana cruciale della Brexit con ben tre voti previsti in Parlamento – May non è riuscita a ottenere nuove concessioni dalla Ue e dunque la prima votazione sarà sull’accordo già bocciato a gennaio – Ecco cosa potrebbe succedere e quali sono gli scenari che si aprono sul divorzio tra Uk e Ue

Il 29 marzo si avvicina e il Parlamento britannico si prepara a decidere sulla Brexit. Sono tre i voti previsti questa settimana, anche se l’ok al primo esclude gli altri due. A prescindere da come andrà, una decisione dovrà finalmente essere presa. La Camera dei Comuni avrà tre opzioni davanti a sé: approvare l’accordo bocciato due mesi fa con una maggioranza mai vista nella storia del Regno Unito, portare avanti un’uscita senza accordo e far realizzare l’incubo “No deal”, chiedere un rinvio della fuoriuscita dall’Unione Europea, mettendo da parte la data del 29 marzo, ma rischiando di accavallarsi con le elezioni europee.

BREXIT: LE ULTIME NOVITÀ PRIMA DEL VOTO

Entro giovedì 14 marzo gli inglesi conosceranno dunque la loro sorte. Le prospettive, occorre dirlo, non sono delle migliori. Gli ultimi confronti tra la Premier, Theresa May, e i rappresentati di Bruxelles si sono conclusi con l’ennesimo nulla di fatto. Downing Street ha infatti definito “a un punto morto” i negoziati con l’Unione europea.

May negli ultimi giorni ha incontrato Jean-Claude Juncker e gli altri leader europei, chiedendo di fissare una scadenza precisa per il backstop o di inserire nell’accordo una clausola volta a permettere al Regno Unito di poterlo revocare unilateralmente. La stessa richiesta che la Premier fa da mesi, ottenendo dalla Ue sempre la stessa risposta riassumibile in un secco “Non se ne parla”.

L’inquilina di Downing Street ha fatto anche un altro tentativo disperato, promuovendo la trasformazione di una lettera inviata a gennaio dal presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker e dal presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, in un documento legalmente vincolante. Perché? Perché la suddetta lettera conteneva rassicurazioni sul backstop e sulla sua natura temporanea. Al momento però nemmeno questa ipotesi sembra essere stata presa in considerazione da Bruxelles e a May rimangono meno di 24 ore prima del voto cruciale della Camera dei Comuni.

BREXIT: I TRE VOTI IN PARLAMENTO

Sembra ormai certo che, il 12 marzo May andrà in Parlamento con lo stesso identico accordo bocciato a gennaio con numeri clamorosi (432 voti contrari contro 202 favorevoli). Difficile pensare che in questi due mesi i parlamentari abbiano cambiato idea e dunque la seconda bocciatura sembra essere dietro l’angolo.

Dato quasi per scontato questo scenario, i quotidiani britannici si concentrano ormai sui numeri: se il No dovesse prevalere con un ridotto margine di scarto, May potrebbe decidere di prendersi ancora qualche giorno per cercare di convincere qualche altro deputato, sia tra i conservatori che tra i laburisti, a passare dalla sua parte in vista di un terzo voto sulla stessa intesa. Se invece, come probabile, l’accordo verrà nuovamente bocciato ad ampia maggioranza si passerà all’opzione B e mercoledì 13 marzo i parlamentari Uk saranno chiamati a votare sullo spauracchio No deal. La scelta sarà se dire sì o no a un’uscita senza accordo dall’Unione europea che potrebbe avere pesantissime ripercussioni economiche da un lato e dall’altro della barricata.

Se anche in questo caso dovessero vincere i voti contrari, il giorno dopo – giovedì 14 marzo – la Camera dei Comuni dovrà votare sull’estensione dell’articolo 50. Parlando in parole povere: un rinvio della Brexit, anche se “breve”, ha specificato la premier.

I bookmakers (e soprattutto i giornali) sembrano ormai convinti dell’avverarsi di questa terza opzione. La scadenza fissata per la Brexit, che ad oggi è il 29 marzo, potrebbe dunque essere spostata in avanti di qualche mese. C’è già una data orientativa: fine giugno o, al massimo, inizio luglio per evitare che Londra faccia ancora parte dell’Ue quando si insedierà il nuovo parlamento comunitario. Anche in caso di proroga infatti i britannici non parteciperanno alle elezioni europee di maggio.

Da sottolineare che per ottenere un rinvio, il Regno Unito dovrà inviare una richiesta ufficiale di proroga che dovrà essere approvata da tutti gli stati membri dell’Unione Europea. Una richiesta che stavolta dovrebbe essere accolta senza troppi problemi.

BREXIT: LA REAZIONE DEI MERCATI

In questo contesto i mercati si preparano al voto del 12 marzo. La Borsa di Londra guadagna oggi lo 0,9% realizzando la miglior performance tra i principali listini Ue e non Ue. In netto calo invece la sterlina, che questa mattina è scesa a 1,2953 sul dollaro (nuovo minimo dal 19 febbraio) e a 1,1525 sull’euro.

Secondo un’indiscrezione riportata dal Financial Times la Bank of England avrebbe chiesto alle principali banche Uk di triplicare il valore degli asset facilmente liquidabili in vista di eventuali tensioni legate al divorzio tra Regno Unito e Unione europea.