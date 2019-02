Brasile: Terna inaugura linea elettrica per sviluppo rinnovabili

L’infrastruttura è lunga 158 chilometri e permetterà di integrare nella rete brasiliana grandi quantitativi di energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare eolica – Il Brasile è sempre più importante nell’internazionalizzazione di Terna

Terna ha inaugurato una nuova linea elettrica ad alta tensione in Brasile, nello Stato di Rio Grande do Sul. L’infrastruttura è lunga 158 chilometri e permetterà di integrare nella rete brasiliana grandi quantitativi di energia prodotta da fonti rinnovabili, in particolare eolica.

L’inaugurazione si è tenuta ieri, nel corso di un evento cerimoniale ospitato dall’Ambasciata italiana a Brasilia. Erano presenti l’amministratore delegato e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris, e l’ambasciatore italiano in Brasile, Antonio Bernardini.

Nelle scorse settimane Terna ha concluso i lavori di realizzazione attraverso la sua controllata Santa Maria Transmissora de Energia, per poi mettere in esercizio il nuovo elettrodotto a 230 kV nel sudest del Brasile.

La seconda opera in concessione a Terna – un elettrodotto a 500 kV di 350 km di lunghezza nello Stato del Mato Grosso (nel centro del Paese) – è attualmente in fase di costruzione ed entrerà in esercizio entro il primo semestre del 2019. Il valore complessivo degli investimenti previsti da Terna per entrambe le linee elettriche ammonta a circa 160 milioni di euro.

Con oltre l’80% dell’elettricità proveniente da fonti pulite e con l’eolico cresciuto del 20% solo nell’ultimo anno, il Brasile rappresenta attualmente il più grande mercato energetico dell’America Latina e tra i primi cinque al mondo per potenzialità di sviluppo.