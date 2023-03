BORSE ULTIME NOTIZIE: Tim e banche spingono Piazza Affari. Btp Italia: già superati 2 miliardi

Tim corre dopo l’offerta Cdp-Macquarie, bene le banche, Prysmian vola ai massimi dopo i nuovi contratti sull’eolico. Spread sotto 180

Tim balza in testa all’indice Stoxx 600, a sua volta ai massimi. Piazza Affari +0,36% consolida il suo primato tra i listini azionari ad un soffio da quota 28 mila. Il Btp Italia alle 13,30 raccoglie 2,45 miliardi. E, per finire, lo spread scivola a quota 172. Circola aria di primavera per la corporate Italia in una mattinata positiva per i mercati: ormai scontato il prossimo aumento di mezzo punto dei tassi europei, gli operatori sperano in un rallentamento della crescita del costo del denaro Usa.

Borse ultime notizie: Piazza Affari non rallenta, Prysmian corre

Le azioni di Telecom Italia sono in rialzo del 2,5% circa dopo che Cdp ha approvato un’offerta non vincolante per la rete fissa dell’ex monopolista telefonico, valida fino al 31 marzo.

Corrono anche le banche capitanate da Unicredit +1,6% e Banco Bpm. Nexi + 1,4%. È stato istituito presso il ministero dell’economia il tavolo tecnico per individuare soluzioni per contenere i costi dei pagamenti attraverso Pos sulle transazioni fino a 30 euro per gli esercenti con fatturato non superiore a 400.000 euro. L’ipotesi di partenza e’ zero commissioni entro i 10 euro e tagli a scalare tra 11 e 30 euro, spiega una fonte governativa.

Tocca in avvio il massimo storico Prysmian a 38,68 euro sull’onda di due nuovi contratti in Olanda (valore 1,8 miliardi di euro) per progetti di connessione tra due futuri parchi eolici offshore collocati nella parte olandese del Mare del Nord. Il valore totale del portafoglio ordini di Prysmian sale così a circa 8,5 miliardi.

In buona evidenza Piaggio +3% sull’onda della crescita della vendita delle due e delle tre ruote in India (rispettivamente +15 e +81%): Banca Akros rinnova il “Buy”.

Negli altri listini da segnalare l’exploit di Rheinmetall +2,90%: il produttore di carri armati entrerà il mese prossimo nel Dax 30.

Nonostante la parziale delusione cinese dopo che il Congresso del partito ha fissato ad un modesto +5% l’obiettivo del pil 2023 avanzano i titoli del lusso: Lvmh, Kering e Hermès segnalano aumenti nell’ordine di un punto percentuale.

Nota negativa: scende il morale degli investitori nell’Eurozona

La nota negativa riguarda il morale degli investitori nella zona euro sceso inaspettatamente a marzo per la prima volta da ottobre. L’indice Sentix è sceso a -11,1 punti a marzo da -8,0 a febbraio. L’ufficio statistico dell’Unione europea Eurostat ha detto che le vendite al dettaglio nei 20 Paesi che condividono l’euro sono aumentate dello 0,3% su base congiunturale a gennaio, per un calo del 2,3% rispetto allo stesso mese del 2022. Il dato è ben al di sotto delle aspettative degli economisti intervistati da Reuters.

Ma vola la raccolta del Btp Italia

Lo stato di grazia della piazza finanziaria del Bel Paese viene però esaltata dall’avvio convincente dell’edizione numero 19 del Btp Italia. Nelle prime tre ore sono stati raccolti oltre 2 miliardi di euro.

Tenuto conto che “le attese d’inflazione a 5 anni sono pari al 2,21% e che i Btp a 5 anni rendono attualmente il 4,09%, il Tesoro al minimo riconoscerebbe un premio di 12bp annuo, che sale fino a circa 28 punti base per chi detiene fino a scadenza; quindi, leggermente conveniente (sempre che le aspettative d’inflazione si concretizzino tali nei prossimi anni)”, si legge in un commento dell’area bond di Intermonte.

Secondo UniCredit, nel 2023 il Tesoro emetterà un altro bond dedicato al retail oltre a quello attualmente offerto, valutando se offrire un nuovo Btp Italia, un Btp Futura o un nuovo strumento dedicato agli investitori retail.

Domani lancio di un bond Ue luglio 2034?

Potrebbe concretizzarsi domani il lancio via sindacato di un bond Ue con scadenza luglio 2034.

Attorno alle 12,30 il rendimento del decennale di riferimento vale 4,43%, sui minimi di una settimana, dal 4,54% della chiusura di venerdì mentre lo spread su Bund è sceso sotto 180 punti base e, alla stessa ora vale, 177 punti base. Il capo economista di Francoforte Philip Lane ha parlato di segnali che indicano come l’inflazione, pur restando su livelli elevati, stia scendendo.

I future di Wall Street anticipano un avvio di seduta sulla parità.

Salgono i prezzi dei Treasuries Usa con il rendimento del decennale in calo a 3,91%. Domani Jerome Powell viene sentito dalla Commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti, il giorno successivo l’audizione è alla Camera. Il presidente della Federal Reserve prende la parola dopo una lunga serie di dati macroeconomici superiori alle aspettative, questa sequenza ha ridotto la possibilità di una prossima moderazione nella politica monetaria.

Dati macro:

Euro dollaro poco mosso a 1,064.

Petrolio WTI in calo dell’1% a 78,5 dollari il barile.

Gas Naturale UE -4,3% a 43 euro/mwh, livello più basso da oltre un anno.