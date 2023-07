Borse ultime notizie: Recordati in volata dopo l’accordo con Gsk. La Ue dà la carica a Enel

Borse europee senza smalto al giro di boa del weekend. Future Nasdaq positivo. Enel incassa il finanziamento Ue per la fabbrica 3Sun. Bene Pirelli

I mercati europei si trascinano senza smalto verso la boa del week end. Piazza Affari – +0,22% in attesa di sferrare l’assalto a quota 29 mila – è più tonica di altri listini come Francoforte, frenati dai numeri deludenti del gigante del software Sap. Meglio anche di Londra su cui pesa il calo di Lonza -11,30% dopo che il produttore di farmaci per conto terzi ha tagliato l’outlook per l’intero anno.

Borse ultime notizie: il pharma brilla a Milano

Al contrario il settore pharma brilla sul listino italiano per merito di Recordati, titolo leader della mattinata con un rialzo del 3% abbondante. Lo sprint della multinazionale meneghina è legato all’accordo con Gsk per la commercializzazione in 21 paesi di Avodart e Combodart Duodart, due tra i farmaci più diffusi per il trattamento dei sintomi dell’iperplasia prostatica benigna (IPB) e per la riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta (RUA). Entrambi i prodotti sono stati commercializzati da Gsk nei paesi ora in licenza a Recordati, con vendite nel 2022 di circa 115 milioni di euro. Recordati effettuerà un pagamento up-front di 245 milioni, e inizierà a registrare progressivamente ricavi e margini paese per paese a seguito del completamento delle necessarie attività di transizione. La società si aspetta che le prime transizioni avvengano nel terzo trimestre del 2023, la maggior parte di queste dovrebbero essere completate entro la fine del 2023. L’operazione dovrebbe contribuire nel 2023 per 10-20 milioni di Euro di ricavi con un Ebitda positivo.

Banca Akros ed Equita sono pronte a rivedere al rialzo le stime sulla società.

Migliori e peggiori a Piazza Affari

Nel resto del listino bene Pirelli dopo la pubblicazione dei conti di Michelin ed il buon andamento del mercato ricambi, specie in Cina. Il Cda sulla semestrale è stato anticipato al 27 luglio.

Ieri la Commissione europea ha approvato il finanziamento da 89,5 milioni di euro, concesso dall’Italia all’Enel +0,6% attraverso il Pnrr, per l’espansione dello stabilimento produttivo di moduli fotovoltaici 3Sun di Catania.

Buzzi +2%. JP Morgan alza il giudizio a Neutral, da Underweight.

In rosso Stm -1,02% dopo il brusco calo a Taiwan di Tsmc -5%.

Stoxx 500 e Wal Street: cosa sta succedendo

L’indice paneuropeo STOXX 600 è invariato, sui massimi da un mese. L’acciaieria svedese SSAB crolla del 12% dopo che l’utile operativo si è dimezzato nel secondo trimestre.

La francese Thales perde il 4% nonostante l’azienda di elettronica per la difesa abbia alzato la guidance, con Jefferies che ha sottolineato come le ipotesi di revisione del forex pesino sulle prospettive.

A Wall Street, il future del Nasdaq è positivo. Treasury Note a dieci anni a 3,84%, da 3,75% di ieri. Più o meno lo stesso movimento lo ha registrato il biennale: lo spread è rimasto intorno ai -100 punti base.

Scende lo yen su dollaro, il cross sale di oltre l’1%. Secondo indiscrezioni riportate da Reuters e Bloomberg, la banca centrale non ha alcuna fretta di rivedere il suo programma di iperstimolazione monetaria.

L’euro tratta a 1,113, poco mosso dopo tre sedute filate di debolezza, ieri -0,6%.