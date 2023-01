BORSE ULTIME NOTIZIE: le trimestrali danno la carica ai listini. Corrono le banche, vola Stm

Borse spinte dalle trimestrali: forti acquisti sulle banche. Piazza Affari super 26.100 punti, trainata dai conti record di Stm

Mattinata positiva per i mercati europei, di nuovo in rialzo grazie alla spinta delle prime trimestrali del Vecchio Continente che compensano la prospettiva dei prossimi aumenti del costo del denaro, al centro degli incontri della Fed (1 febbraio) e della Bce (il giorno dopo). Ecco le ultime notizie dalle Borse in Europa.

Nell’attesa, Piazza Affari mette a segno un rialzo che sfiora l’1% oltre la barriera dei 26.100 punti. Sotto pressione i Btp: il rendimento è risalito al 4,13%, lo spread sul Bund a 191 punti. In attesa delle decisioni di Francoforte pesano le prossime aste del Tesoro: oggi 26 gennaio sono stati collocati 5 miliardi di Btp short term, domani 5 miliardi di Bot a 6mesi, martedì l’offerta a medio-lungo termine che, anticipa Unicredit, si collocherà tra i 5,75 e i 7 miliardi. La fiducia del settore manifatturiero è salita ai massimi degli ultimi 5 mesi.

Borse ultime notizie: a Piazza Affari è il giorno di Stm

In Piazza Affari è la giornata di Stm + 7% oltre i 42 euro, proiettata in orbita dai conti annunciati nella notte. Il produttore di chip ha annunciato ricavi nel trimestre pari a 4,4 miliardi di dollari, +24% anno su anno. Le previsioni sono ancora migliori, come del resto aveva lasciato intuire l’overweight di Barclays sui titoli Usa del settore. Risalgono sia i volumi di vendita che la redditività, in linea con la ripartenza del settore auto.

Da segnalare anche il balzo di Tod’s +5%, ai massimi da dicembre fin dalle prime battute grazie ai ricavi superiori alle attese, finalmente sopra i livelli pre-pandemia. Il risultato è tanto più impressionante perché conseguito in coincidenza delle chiusure per il Covid dei negozi della Greater China, l’area più importante per le vendite del gruppo Della Valle.

Borse Europa: forti acquisti sulle banche, deboli petrolio e utility

Acquisti sulle banche: Fineco +2,3% Unicredit ed Intesa, appaiate a +1,8%. occupano i primi posti della classifica odierna delle performance. L’indice del comparto italiano segna un progresso dell’1,4% mentre quello europeo si porta su nuovi massimi da Marzo 2022, consolidando la tendenza a sovraperformare l’indice globale: da inizio anno +11,80%. Le banche dovranno trovare un nuovo punto di equilibrio, è questo il monito di S&P Global Ratings contenuto in un report nel quale la visione di fondo è ad ogni modo positiva.

Sugli scudi anche Leonardo +1,8% alla decima seduta al rialzo (sulle ultime undici). Stamane SocGen ha alzato il target da 10,60 a 11,10 euro, rafforzando il Buy. he Bank ha alzato il target da 11 a 12,50 euro, (Buy),

Giornata debole invece per petroliferi ed utilities; in rosso Erg, Terna e Saipem.

Wall Street: attesa apertura in rialzo

Dagli Usa sono attesi nel pomeriggio molti dati sensibili, a partire dal Pil annualizzato degli Stati Uniti relativo al quarto trimestre, gli ordini beni durevoli di dicembre, così come le vendite delle nuove case e la richiesta di sussidi di disoccupazione.

La borsa degli Stati Uniti dovrebbe aprire in rialzo: il future Nasdaq segna +0,6%.

Corre Tesla +6% dopo la trimestrale, negativa la chimica Dow che anticipa un primo trimestre deludente in linea con i primi venti di recessione.

L’oro stamattina ha toccato a 1.949 dollari il prezzo più alto dallo scorso aprile. Il metallo prezioso si avvia verso il terzo mese positivo di seguito, dopo averne chiusi otto consecutivi al ribasso. La svolta è giunta a fine ottobre, quando tra gli investitori ha cominciato a serpeggiare la sensazione che il picco dell’inflazione fosse alle spalle. Dal primo gennaio +6,20%.