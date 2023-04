BORSE ULTIME NOTIZIE: inflazione in calo ma di poco, Piazza Affari perde slancio. Risiko? Corre Nexi

L’Istat rivede in lieve ribasso l’inflazione di marzo. Milano supera quota 28.000 ma poi retrocede. E Musk deve fronteggiare la protesta degli operai cinesi nel giorno del lancio di Space X

Listini europei ancora Toro, anche se alcuni operatori procedono ai realizzi dopo i forti rialzi delle ultime sedute. L’indice paneuropeo STOXX 600 guadagna lo 0,2%, dopo aver toccato la settimana scorsa i massimi di oltre un anno, mentre l’indice blue-chip STOXX50 ha toccato stamane i massimi da 22 anni. Milano, dopo aver varcato la sospirata sosta dei 28mila punti ed aggiornato il record al 2022, retrocede a quota 27.830, il leggero rosso. Gli investitori confidano che le grandi banche statunitensi continueranno ad annunciare risultati trimestrali forti da domani quando usciranno i dati di Goldman Sachs e Morgan Stanley, con l’effetto di favorire il rallentamento del rialzo dei tassi. L’Oscar del rialzo per l’Europa tocca senz’altro alla finlandese Rovio +17,8%. Produttrice del videogioco Angry Birds.

Borsa e inflazione: Istat rive al ribasso il dato di marzo

l’Istat ha rivisto al ribasso il dato sull’inflazione di marzo al +7,6%. Nella stima preliminare era +7,7%. L’inflazione “core”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si stabilizza a +6,3%, così come quella al netto dei beni energetici, che si attesta a +6,4%. Meno sensibile il progresso del “carrello della spesa”.

Borse e obbligazioni: poco mosse

Mercato obbligazionario poco mosso. Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,51% di rendimento, da 3,43% di venerdì. Il Btp decennale tratta a 4,30% con o spread sul Bund a 183 punti. mercati prezzano un tasso terminale al 3,75%, mentre per il prossimo board continuano a scontare al 30% la probabilità di un aumento di 50 punti, nonostante fonti abbiano detto a Reuters che la maggioranza del consiglio propende per un +25 punti.

A Piazza Affari brilla Nexi

In Piazza Affari tiene banco Nexi +3,30, galvanizzata dall’offerta a Londra di una cordata di investitori su su Network International. In testa al listino anche Bpm +3.5% e Bper 2.3%. Fa ancor meglio Banca Monte Paschi. Torano di attualità i rumors sul possibile M&A bancario mentre crescono le pressioni Ue per regole più severe per il settore.

Da segnalare la corsa di Interpump +1,5%: Si ferma Campari +0,26% dopo aver toccato il nuovo record dal 2022.

Rialzi superiori all’1% per Recordati e Diasorin: il colosso della farmaceutica, Merck ha annunciato l’acquisto di Prometheus Bioscience, operatore delle immunoterapie valutato circa undici miliardi di dollari.

In flessione Saipem -0,47% dopo che la corte d’appello di Algeri ha assolto pienamente l’oil equipment nell’ambito di un procedimento relativo a una gara del 2008.

Ritracciano, dopo i guadagni della scorsa settimana, Moncler e Ferrari.

In un intervento al Sole 24Ore di sabato, il Ceo di TIM+ 0,75%, Pietro Labriola, sottolinea come TIM risenta di problemi comuni all’intero settore europeo ma anche di specifiche criticità del contesto italiano che richiedono decisioni non possono più essere rinviate.

I future di Wall Street sono intorno alla parità.

Nel giorno del probabile lancio di Space X Elon Musk deve fronteggiare la protesta degli operati cinesi di Tesla, +1% nel preborsa. Gli operai della fabbrica Tesla di Shanghai si sono rivolti ai social media per fare appello a Musk e al pubblico cinese dopo essere stati informati durante il fine settimana dei tagli ai loro bonus. Molti dei post hanno affermato di ritenere che le detrazioni fossero collegate a un incidente mortale all’inizio di quest’anno nello stabilimento, il più grande al mondo, e hanno criticato Tesla per i tagli. La società darà i numeri il 19 aprile.