Borse ultime notizie: il Ftse Mib buca quota 30.000, poi frena. La Cina pesa sul lusso. Bene Pirelli e Stm

Exploit della Borsa di Milano dopo 15 anni. L’indice delle banche italiane sovraperforma quello europeo. Oro in caduta, Bitcoin in risalita. Governativi in evoluzione

Piazza Affari galleggia attorno alla parità in una giornata debole per i mercati azionari in attesa di indicazioni dal fronte macro. In questo contesto Milano consolidai i guadagni realizzati nelle ultime cinque settimane: nel corso della mattinata l’indice Ftse Mib ha superato per la prima volta da 15 anni la barriera dei 30 mila punti, ma poi ha fatto marcia indietro a 29.890 intorno alle 13. Brilla in apertura l’indice delle banche italiane che si è spinto sui massimi da gennaio 2016, dopo aver chiuso novembre con un balzo in avanti del +7,20%. La febbre si è poi esaurita nel corso della mattinata in assenza di riscontri all’ipotesi di costruire un terzo polo bancario intorno a Monte Paschi come ventilato dal Corriere della Sera, coinvolgendo Bper, Pop Sondrio e lo stesso Monte.

Borse ultime notizie: banche e Pirelli danno la carica al Ftse Mib

Nell’attesa di possibili sviluppi di questi rumors, va registrato che la performance da inizio 2023 dell’indice Ftse Italy Banks è pari a +45%, molto più ampia del +17,40% registrato dall’indice Eurostoxx Banks e del +9,6% registrato dall’indice Stoxx 600.

A dar la carica alla Borsa italiana è anche l’exploit di Pirelli + 5%, sui massimi dal 21 settembre grazie al report di UBS: la raccomandazione passa da hold a buy e il target da 5,00 a 5,70 euro. Buon avvio di seduta per STMicroelectronics +1,3% grazie alle indicazioni di Foxconn. Il gruppo di Taiwan, principale fornitore di componenti elettronici del mondo, ha comunicato che il quarto trimestre sarà migliore di quanto previsto grazie a una forte crescita della domanda da parte dei clienti (Apple, Amazon, Xiaomi, HP e molti altri).

Borse ultime notizie: giornata negativa per il lusso

Poco mossa Moncler -0,12% : Royal Bank of Canada (Rbc) e Bernstein abbassano il target price in una giornata negativa per il lusso, frenato dal giudizio negativo di Moody’s sulla Cina, il principale cliente delle griffes. L’agenzia, pur confermando il rating A1 di Pechino, ha ridotto l’outlook da stabile a negativo punendo così l’aumento del debito e i problemi del settore immobiliare.

A Helsinky, Nokia perde il 7%, a Stoccolma, Ericsson guadagna il 9%. Le due variazioni sono collegate. Il colosso statunitense della telefonia, AT&T ha deciso di comprare dalla società svedese gli apparati tecnologici necessari all’aggiornamento della propria rete, in lizza per la maxi commessa di apparecchi e servizi, era anche Nokia. I contratti di fornitura potrebbero arrivare a valere 14 miliardi di dollari.

A Londra, Barclay’s perde il -3%. Bloomberg riporta che il Fondo sovrano del Qatar, uno dei soci stabili della banca, ha messo in vendita la meta della sua quota: sul mercato ci sono 316 milioni di azioni. In caso fossero vendute al prezzo proposto ieri, la raccolta sarebbe di poco superiore al mezzo miliardo di sterline, circa 640 milioni di sterline.

Borsa ultime notizie: obbligazioni, oro e Bitcoin

In evoluzione la situazione del mercato obbligazionario. “Ci presenteremo alle porte del nuovo anno – scrive Alberto Tocchio di Kairos – con una situazione a tinte chiaro-scure. Da un lato, Fed e BCE hanno avuto successo nel ridurre l’inflazione, ma dall’altro siamo ancora in presenza di tassi reali e di condizioni di restrizione monetaria che stanno rallentando la domanda”. La Banca Centrale Europea può escludere ulteriori rialzi dei tassi di interesse visto il “notevole” calo dell’inflazione, ha detto a Reuters Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo della Bce. I commenti di stamattina segnano una svolta, in quanto Schnabel era considerata la voce più influente del campo intransigente sull’inflazione del board della banca centrale.

I governativi europei reagiscono alle affermazioni di Isabel Schnabel. Bund decennale a 2,27%, -7 punti base. BTP decennale a 4,03%, -9 punti base. Rendimento sui minimi da luglio.

Euro dollaro -0,2% a 1,081, quinta seduta consecutiva di ribasso.

Oro +0,1% a 2.030 dollari l’oncia, ieri -2,1%, peggior seduta da febbraio. Bitcoin -0,7% a 41.750 dollari, dal +5,5% di ieri. L’oro fisico e quel che viene definito anche “l’oro digitale”, il bitcoin, si muovono in concordia.