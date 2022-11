BORSE ULTIME NOTIZIE: Europa in stand by. A Piazza Affari brilla Saipem, tonfo Nexi. Avanza Btp Italia

Lo spread Btp/bund scende sotto la soglia di 200 punti base da metà luglio. Volano gli acquisti di Btp Italia. Saipem in netto rialzo su nuovi ordini. S&P valuta positivamente le aziende italiane

Resta un po’ di incertezza a metà seduta sui listini europei che riprendono fiato dopo giorni di rialzo.

Piazza Affari vira al ribasso dello -0,21% a 24.544 punti l’indice Ftse Mib, dopo aver guadagnato oltre il 17% in un mese. Allo stesso modo il Dax è a -0,24%. Invece in territorio positivo è il Cac40 con un +0,32% e il Ftse100 con un +0,11%. EuroIndex è in rialzo dello 0,56%. Il future sul Dow Jones resta in rialzo dello 0,43%.

La Borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi in leggero rialzo grazie ai risultati trimestrali incoraggianti e malgrado i dati sul Pil giapponese, che evidenziano una contrazione dello 0,3% nel terzo trimestre. Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,1% a quota 27.990,17. Sul mercato dei cambi lo yen è poco variato sul dollaro, a 140,20, mentre l’euro recupera terreno sulla divisa nipponica poco sopra a 145.

In Cina la produzione industriale è cresciuta a ottobre meno delle attese, mentre le vendite al dettaglio hanno subito una contrazione.

Credit Suisse, la seconda banca svizzera, è ancora sotto i riflettori mentre è in atto il piano di risanamento che prevede un aumento di capitale da 4 miliardi, il taglio di 9mila dipendenti entro il 2025 e la riorganizzazione delle divisioni interne. Di stamane la notizia della cessione di una larga fetta degli attivi in prodotti strutturati ad Apollo Global Management per ridurre l’assorbimento di capitale e concentrarsi sul core business. Il gruppo ridurrà così gli attivi in quel settore da 75 a 20 miliardi di dollari entro la metà del 2023. Alla Borsa di Zurigo il titolo perde il 2%

Vodafone, quotata a Londra (-6,78%), nel primo semestre chiuso al 30 settembre ha realizzato ricavi per 22,9 miliardi di euro (+2%), un ebitda rettificato in calo del 2,6% a 7,2 miliardi e un utile operativo in crescita del 12% a 2,9 miliardi.

Iliad. L’operatore di telecomunicazioni (invariato alla borsa francese) ha aumentato il suo fatturato consolidato del 12,5% nel terzo trimestre, a 2,15 miliardi di euro, grazie in particolare alla conquista di oltre 650mila nuovi abbonati in Francia, Italia e Polonia.

L’euro si rafforza sul dollaro scommettendo su una Fed più morbida

L’Euro si rafforza sulla prospettiva di un rialzo dei tassi più soft da parte della Fed, dopo che il vicepresidente Christopher Waller ha affermato che a suo giudizio la stretta monetaria deve continuare ma ad un rimo più lento. Il biglietto verde è così sceso dell’1,04%, ai minimi da inizio luglio, e la moneta unica passa di mano a 1,0433 sul dollaro beneficiando anche del dato positivo sul sentiment degli investitori tedeschi.

Criptovalute. Il mercato si muove in rialzo, in attesa di maggiori dettagli su un fondo di recupero del settore annunciato dall’amministratore delegato di Binance Changpeng Zhao dopo il tracollo della piattaforma di scambio Ftx. Il Bitcoin guadagna il 3,2% e sfiora i 17mila dollari.

Gas. I prezzi del gas in Europa in rialzo per il secondo giorno di fila. All’hub di riferimento Ttf i future sulla materia prima sono in aumento dell’11,7% a oltre 127 euro per megawattora a causa del calo delle forniture e di previsioni per un clima più freddo.

Eurostat: Pil terzo trimestre +0,2%. Italia batte la media con +0,5%. S&P positiva su aziende italiane

Il Pil del terzo trimestre sia nell’area dell’euro che nell’Ue ha mostrato un tendenziale dello 0,2%, seondo dati flash di Eurostat, mentre l’Italia batte la media europea con un +0,5%. Lo rivela una stima flash pubblicata da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. La crescita prevista per l’Italia è dello 0,5%.

Secondo S&P “Aziende italiane resisteranno a un’eventuale recessione nel 2023” secondo quanto emerge da un report di S&P Global Ratings “anche se la persistenza di costi energetici elevati potrebbe compromettere la loro competitività rispetto ai loro omologhi europei”.

Spread sotto quota 200 per prima volta da metà luglio. Scende il debito pubblico. Volano gli ordini del Btp Italia

Lo spread tra Btp e Bund scende sotto la soglia psicologica dei 200 pb per la prima volta da luglio scorso. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 4,07% (-8 punti base).

Proprio dal lato del debito pubblico italiano, Bankitalia stamane ha mostrato l’ammontare complessivo in calo a 2.741 miliardi di euro a settembre, 16,2 miliardi in meno rispetto al mese precedente: il fabbisogno pubblico (13,8 miliardi) è stato più che compensato dalla riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro (31,9 miliardi, a 48,1 miliardi).

Il Btp Italia, nella sua seconda giornata di raccolta ha visto ordini per oltre 295 milioni con circa 10mila contratti. Ieri aveva debuttato con una raccolta di ordini per 3,18 miliardi. L’offerta resterà aperta fino a domani per gli investitori retail. La seconda fase, dedicata agli investitori istituzionali, si svolgerà nella giornata di giovedì 17 novembre

A Piazza affari brilla Saipem, Nexi è in netto calo

Saipem (+3,58%) si è aggiudicata nuovi contratti di perforazione offshore, tre in Medio Oriente e due in Africa Occidentale, per un valore complessivo di circa 800 milioni di dollari. Una cifra che porta il totale da inizio anno a circa 1,6 miliardi di euro.

Intesa Sanpaolo (-1,12%) ha annunciato la conclusione della vendita di azioni ordinarie di Nexi corrispondenti a circa il 5,1% del relativo capitale, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri. Nexi perde oltre il 10%. Intesa Sanpaolo ha reso noto stamane di aver collocato sul mercato americano un bond dual tranche da 2 miliardi di dollari complessivi.

Male anche Tim (-1,6%), dopo un confronto pubblico tra esponenti del Governo e società del comparto delle tlc.