Borse sull’ottovolante e Lagarde non esclude retromarce Bce. A Milano banche ko, exploit Diasorin

Di fronte ai rischi della guerra, la presidente della Bce, Lagarde, non esclude la rinuncia a ridurre gli stimoli monetari – Pesanti le perdite delle banche a Piazza Affari

Mattinata sull’ottovolante per le Borse europee. Piazza Affari, più volte sopra e sotto la parità, attorno alle 13 è in rosso per l’1,17%, poco sotto i 24 mila punti. In lieve calo i futures delle Borse Usa a poco più di un’ora dall’apertura. Stabile lo spread attorno a 153 punti.

I mercati cominciano a fare i conti sui costi della guerra: secondo l’Ocse, la crescita globale potrebbe ridursi di circa un punto percentuale, mentre l’inflazione globale potrebbe salire di quasi 2,5 punti percentuali, nel primo anno pieno dopo l’inizio del conflitto.

In questa cornice s’inserisce l’intervento della presidente della Bce Christine Lagarde che ha dichiarato che “la banca centrale europea è pronta a fare marcia indietro sui suoi piani di riduzione dello stimolo monetario se lo richiedessero i rischi posti dalla guerra”. La stessa Lagarde ha detto che l’aggressione russa ha portato l’economia europea in “un territorio sconosciuto e rivelato la nostra vulnerabilità collettiva che deriva dalla dipendenza economica da attori ostili”. Via libera, insomma, agli investimenti necessari per emancipare la Ue sul fronte dell’energia pur nella consapevolezza, ha concluso Lagarde, che “è improbabile che l’area euro torni ai bassi livelli di inflazione visti prima della pandemia”.

Una sorta di whatever it takes stile Mario Draghi? “Non è il momento”, ha invece detto il governatore della Banque de France, Villeroy de Galhau.

Da segnalare il rallentamento dell’economia tedesca al 2,1% previsto dall’Ifw, tra i principali istituti economici del Paese, che fa parte di un gruppo di adviser del governo. L’istituto ha rivisto al ribasso le precedenti stime di una crescita pari al 4%. “L’economia tedesca si ritrova ad affrontare ancora una volta delle forti correnti avverse”, ha affermato Ifw, che cita nuovi colli di bottiglia alle forniture, gli alti costi delle materie prime e un calo delle opportunità di vendita a causa della guerra.

In attesa di indicazioni più precise dalla banca di Francoforte i mercati attendono il comunicato della Bank of England, che dovrebbe aumentare i tassi, in linea con le decisioni della Federal Reserve, alla seduta di domani, dove è prevista la giornata delle tre streghe in cui (come capita quattro volte l’anno) le scadenze tecniche faranno probabilmente crescere ulteriormente la volatilità.

A Piazza Affari corre Diasorin (+6,5%), che ha chiuso il 2021 con un utile netto pari a 310,7 milioni di euro, in crescita del 25,1%, meglio delle aspettative. Ricavi pari a 1.237,7 milioni, in rialzo del 40,4% (+41,2% a tasso di cambio costanti) rispetto al 2020.

Una nota positiva per Moncler (+2%): la società ha temporaneamente sospeso tutte le attività commerciali in Russia ed ha chiuso il proprio negozio a Kiev, ma non si attende impatti sulla redditività 2022 dalla crisi in Ucraina e l’aumento dei costi di produzione.

Rimbalzano Iveco e Leonardo, la seconda dopo l’incidente mortale dell’aereo da addestramento.

A zavorrare il listino italiano è la pesante caduta dei titoli bancari, in forte peggioramento in tarda mattinata: Bper e Unicredit sono sotto di quasi sei punti, Banco Bpm -3,3%. Male anche Intesa-Sanpaolo (-4,5%), che ha reso nota la propria esposizione in Russia e Ucraina al 15 marzo 2022, in leggero calo rispetto ai dati di fine 2021 (5,4 miliardi rispetto ai 5,7 miliardi).

Tornano a salire il petrolio (+4,5%) e il gas naturale (+5%). Saipem (+1,2%) si è aggiudicata un contratto da Aker Bp per una campagna di perforazione al largo delle coste della Norvegia. L’inizio delle operazioni è previsto a partire dalla fine del quarto trimestre 2022, quando Scarabeo 8 avrà terminato i lavori in cui è attualmente impiegato. Controvalore 325 milioni di dollari.