Borse, Piazza Affari è di nuovo regina d’Europa: brilla la galassia Agnelli e risorge il lusso

Grazie a uno sprint sul finale Piazza Affari chiude con un rialzo superiore al 2%, positive anche le altre Borse europee nonostante le novità negative sull’economia Usa – Si raffredda lo spread

Sulle principali Borse europee, dopo una giornata incerta, alla fine ha prevalso l’ottimo. Quasi ovunque, ma soprattutto a Milano, dove le ottime trimestrali pubblicate oggi da alcuni pezzi da novanta – come Terna, Stellantis, Iveco, Moncler e Poste Italiane – hanno consentito agli investitori di girarsi dall’altra parte, ignorando momentaneamente i timori derivanti dall’aumento dei tassi d’interesse da parte della Fed e l’ingresso degli Stati Uniti in recessione tecnica.

La chiusura delle Borse europee

Per il secondo giorno consecutivo Piazza Affari è regina d’Europa e archivia la seduta con un rialzo dell’1,36% a 21.772 punti. In rialzo grazie a uno sprint sul finale di seduta le altre Borse Europee: Amsterdam e Parigi guadagnano l’1%, Francoforte si ferma a +0,8%. Chiudono in negativo invece Madrid (-0,5%) e Londra (-0,09%).

I mercati sembrano aver digerito le notizie provenienti dagli Usa a 24 ore di distanza dall’aumento dei tassi di interesse di 75 punti da parte della Federal Reserve. Secondo quanto emerge dalla prima lettura diffusa dal dipartimento del Commercio, dopo il -1,6% del primo trimestre, nel secondo trimestre del 2022 il Pil americano è sceso al tasso annualizzato dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti, contro stime per un dato in rialzo dello 0,3%. L’economia Usa è dunque ufficialmente in recessione tecnica. Una realtà che potrebbe incidere sulle nuove mosse della Fed.

Come sta reagendo Wall Street?

Stretta tra i dati macro poco rassicuranti e le trimestrali delle big Hi-Tech, Wall Street procede intorno alla parità, con il Nasdaq a segnare la peggiore performance (-0,5%), zavorrato dall’attesa le trimestrali di Amazon (-1,1%) ed Apple (-0,8%), e dalla reazione degli investitori ai conti di Facebook (-6,6%), che ha registrato il primo calo dei ricavi della sua storia. In profondo rosso anche Qualcomm (-5,9% dopo che le prospettive di vendita hanno deluso il mercato. Andamento opposto per Ford, che balza del 6,6% dopo aver registrato un aumento del 50% delle entrate.

Biden oggi terrà una conferenza stampa sulle condizioni dell’economia e di alcune aziende cruciali per la crescita del Paese.

Piazza Affari festeggia le trimestrali

La classifica dei migliori titoli del Ftse Mib è dominata dalle società che hanno pubblicato le trimestrali. E dunque: Moncler (+8%), Iveco (+6,6%), Prysmian (+5,59%), Azimut (+4,95%). Stellantis +4,92% dopo il semestre migliore di sempre. All’interno della galassia Agnelli corrono anche Exor (+4,55%), Cnh (+3,36%), Ferrari (+3,89%).

In rialzo anche Terna (+1,96%), la cui trimestrale ha mostrato un rialzo a doppia cifra degli investimenti, ma anche un miglioramento sul fronte degli utili e dei ricavi. Va giù invece Poste Italiane (-0,8%) nonostante la forte crescita della redditività.

Dopo la corsa di ieri, i realizzi colpiscono Saipem (-1,96%) e Unicredit (-0,97%). Giù anche Recordati (-1,16%) ed Eni (-0,96%).

Giù spread e gas, stabile il petrolio

Sul mercato secondario lo spread si raffredda e scende a 245 punti base dai 249 di ieri. mentre il rendimento dei decennali italiani è al 3,26% dal 3,41% dell’ultimo riferimento. Stabile il petrolio, con il brent che si mantiene sopra i 106 dollari al barile. Scende del 2,5% a 200 euro al megawattora il prezzo del gas.