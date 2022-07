Pesano la concorrenza di altre piattaforme, a cominciare da TikTok, e il calo degli investimenti da parte degli inserzionisti pubblicitari – Zuckerberg: “Faremo di più con meno”

Meta, la casa madre di Facebook e Instagram, ha registrato per la prima volta nella sua storia un calo dei ricavi. È successo nel secondo trimestre 2022, chiuso con un fatturato da 28,8 miliardi di dollari, circa l’1% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ancora peggio è andata agli utili, che si sono fermati a 6,7 miliardi, con un crollo di oltre un terzo su base annua (-36%).

La concorrenza di TikTok e il calo della pubblicità

A determinare il primo calo dei ricavi nella storia di Facebook sono stati principalmente due fattori: la concorrenza di altre piattaforme, TikTok in primis, e il calo degli investimenti da parte degli inserzionisti, registrato a ogni latitudine del pianeta a causa della crisi economica collegata alla pandemia e alle tensioni geopolitiche. Del resto, i problemi sul fronte della pubblicità non sono un’esclusiva di Facebook: negli ultimi mesi hanno visto scendere le entrate su questo fronte anche altri colossi della rete come Google e Twitter.

Ma gli utenti attivi continuano ad aumentare

Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha fatto sapere che comunque, nel secondo trimestre, il numero degli utenti giornalieri attivi sulle piattaforme dell’azienda – a cominciare da Facebook e Instagram – è aumentato del 4% su anno, arrivando a toccare il picco di 2,88 miliardi di persone. Nel dettaglio, Facebook ha aumentato il numero di utenti attivi giornalieri a 1,97 miliardi, anche se ha perso 2 milioni di utenti mensili. Al 30 giugno, 3,65 miliardi di persone in tutto il mondo utilizzavano almeno uno dei quattro canali del gruppo ogni mese (Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger).

Zuckerberg: “Faremo di più con meno”

Zuckerberg ha aggiunto che Meta continuerà a investire nei settori più promettenti per la sua crescita, ma anche che dovrà iniziare a “fare di più con meno risorse”. Nella conference call con gli analisti, il Ceo ha riconosciuto che “la situazione sembra peggiore rispetto a tre mesi fa” e ha annunciato che per questa ragione Meta dovrà probabilmente rallentare il ritmo degli investimenti, oltre a prevedere una “riduzione della crescita del personale il prossimo anno”. Ad oggi, la holding di Facebook e Instagram ha 84mila dipendenti in tutto il mondo, il 32% in più di un anno fa.