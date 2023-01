BORSE OGGI 11 GENNAIO: gas in calo, salari in aumento a Tokyo, i mercati sperano su un mini-aumento tassi

Uniqlo aumenta gli stipendi del 40% e la Borsa di Tokyo reagisce bene. Asia in rialzo. Più timidi i mercati europei ma la spinta agli acquisti non sembra essersi esaurita. Bene il BTP 20 anni

La scossa arriva da dove non ti aspetti. Uniqlo, il gigante giapponese al terzo posto nel mondo per la grande distribuzione, ha annunciato un aumento degli stipendi del 40% in risposta all’invito del premier Kishida alle imprese per alzare i salari. Niente male, in tempi di stretta monetaria.

Difficile che l’esempio di Tokyo faccia scuola, almeno per ora. Però la mossa del colosso del retail è piaciuta alla Borsa di Tokyo +1%, listino migliore dell’area asiatica ove prevalgono comunque i segni più: Hang Seng di Hong Kong +1%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +0,2%. Kospi di Seul +0,5%. BSE Sensex di Mumbai +0,4%.

Clima positivo anche in Europa, dove non si esaurisce la spinta del rally di inizio 2023. Avvio in rialzo a Milano +0,14%, Francoforte +0,21%, Parigi +0,16%, Londra +0,15%.

Goldman Sachs, che pure si prepara ad una serie di economie inedite, ha rivisto al rialzo le prospettive dell’economia europea alla luce anche della miglior tenuta dell’industria. La discesa del prezzo del gas permetterà all’Europa di evitare la recessione, dice la banca d’affari nel report che alza a Overweight, le azioni dell’Europa.

Borse Europa in rialzo. Per Intesa Pil 2023 +1%

In questa cornice spicca il rally di Milano + 6,99% da inizio anno, di corto muso il miglior listino europeo. Non è un primato casuale, sottolinea Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo. “La Bce nel suo bollettino del 15 dicembre scorso aveva indicato come assunzione un prezzo medio del gas di 124 euro al megawattora per l’anno – dichiara intervistato da Repubblica – , ora siamo scesi a 70”. Ma il futuro? “Noi ci siamo chiesti cosa significa per l’economia italiana se inseriamo nei modelli un prezzo medio del gas di 100 euro al Mwh. Significa che il Pil dell’Italia nel 2023 arriverà all’1% contro lo 0,6% indicato dal governo e dagli istituti di ricerca più ottimisti», aggiunge De Felice.

BTP: parte bene l’offerta dei titoli a 20 anni

A favorire l’ottimismo è anche l’esito positivo dell’offerta della prima tranche del nuovo Btp a 20 anni: sono stati sottoscritti titoli per 7 miliardi ad un rendimento lordo annuo del 4,529% Si allunga così la vita media del debito pubblico a 7,04 anni (7,31 se si tiene conto dei titoli collegati al Next Generation Eu).

Sull’altro piatto della bilancia c’è la cautela delle banche centrali, ribadita a Stoccolma da Isabel Schnabel, il membro tedesco della Bce. Ma non c’è stata nella riunione svedese dei governatori del G-10 la temuta stretta di Jerome Powell, che si è limitato a difendere il concetto di indipendenza delle banche centrali.

Mercati Usa chiudono in rialzo, aspettando l’inflazione

E così, alla vigilia di appuntamenti cruciali (domani inflazione e mercato del lavoro Usa, venerdì l’inizio della campagna delle trimestrali) gli operatori scommettono che la banca centrale, pur ribadendo la necessità più interventi, possa ridurre allo 0,25% il prossimo aumento dei tassi.

Positiva la risposta di Wall Street: Dow Jones +0,56%, l’S&P 500 +0,70 a 3.919 punti, oltre una soglia tecnica importante. Meglio ancora il Nasdaq +1,01%. Allunga il passo Amazon +2,9%.

Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,58% di rendimento, da 3,53% di ieri mattina.

Wall Street: venerdì arrivano le trimestrali, atteso un calo degli utili

Venerdì inizia la stagione delle trimestrali con JP Morgan, Bank of America e Citi: il consensus prevede un calo degli utili per azione delle società dell’S&P500 di circa il 2%. Nel caso di conferma, sarebbe il primo trimestre di calo dell’eps dal terzo trimestre del 2020. I sei principali istituti di credito e investment banks dovrebbero riportare assieme 28 miliardi di utili, ma questa stima rappresenta una flessione del 15% rispetto all’anno precedente.

Poco mosso il cross euro/dollaro a 1,074.

Petrolio WTI stamane in calo dell’1% a 74,3 dollari il barile.

Oro +0,4% a 1.888 dollari, quarta seduta consecutiva di rialzo e nuovo massimo da otto mesi.

Ftse Mib: pioggia di tagli sui rating

Stm: Goldman Sachs taglia il giudizio a Sell.

Amplifon: HSBC riavvia la copertura con Reduce.

Buzzi Unicem: Berenberg taglia a Hold da Buy.

DiaSorin. Per HSBC è da tenere, target price a 135 euro.

Iveco. Iveco Defense Vehicles (Idv), la divisione difesa del gruppo, ha stipulato un contratto per la fornitura di 36 veicoli blindati anfibi in versione “trasporto truppa” alla Marina Militare italiana.

Si è perfezionata l’operazione di acquisto da parte di Snam del 49,9% delle partecipazioni detenute (direttamente e indirettamente) da Eni nelle società che gestiscono i due gruppi di gasdotti internazionali che collegano l’Algeria all’Italia, per un corrispettivo complessivo versato a Eni di circa 405 milioni. Tali partecipazioni sono state conferite da Eni nella neo costituita SeaCorridor, della quale Snam ha acquistato il 49,9% del capitale mentre il restante 50,1% continua ad essere detenuto da Eni.