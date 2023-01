Bond, il Tesoro lancia un nuovo Btp a 20 anni: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova scadenza

Il Tesoro punta di nuovo sulle lunghe scadenze e annuncia l’emissione di un nuovo Btp a 20 anni con scadenza 2043 – Giovedì le aste sui titoli a 3 e 7 anni



Con i tassi in rialzo il Tesoro decide di puntare sulle lunghe scadenze e annuncia il collocamento sindacato di un nuovo Btp a 20 anni “nel prossimo futuro” sulla base delle condizioni di mercato.

La novità è arrivata nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio attraverso una nota ufficiale.

I dettagli del nuovo Btp a 20 anni

“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Citibank Europe Plc, Goldman Sachs Bank Europe SE e Intesa Sanpaolo S.p.A. il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 20 anni BTP – scadenza 1° settembre 2043. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato”.

Il Tesoro ha precisato inoltre che, proprio per via del lancio della nuova scadenza, all’asta del 12 gennaio per l’emissione di titoli di stato a medio-lungo termine, si legge, non saranno offerti bond di durata superiore ai 10 anni.

Il nuovo titolo ventennale andrà a coprire una scadenza – quella del 1°settembre 2023, come detto – finora rimasta “scoperta”. Ad oggi, infatti,c’è un solo bond con scadenza successiva, fissata il 1° settembre 2044. Altri due hanno scadenza 2041: il primo ha una cedola fissa da rimborsare nel mese di marzo, il secondo invece scadrà a settembre è indicizzato all’inflazione dell’Area Euro.

In base alle aspettative degli analisti, il rendimento iniziale di questo nuovo bond dovrebbe aggirarsi intorno al 4,5%

Le aste di giovedì 12 gennaio

Giovedì 12 gennaio sarà effettuata l’emissione fino a 7 miliardi di euro di Btp 3 Anni e Btp 7 anni. La data di regolamento è fissata per lunedì 16 gennaio.

Il Btp 3 Anni avrà scadenza 15 gennaio 2026 e una cedola del del 3,50%, per un importo compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro. Il Btp a 7 anni scadrà il 15 dicembre 2029, avrà una cedola del 3,85%, per un importo compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro.