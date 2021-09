Borse, Fugnoli: correzioni in vista, mantenere gli investimenti o no?

Secondo lo strategist di Kairos, Alessandro Fugnoli, le Borse si preparano nelle prossime settimane a un po’ di correzione: chi può permettersi di sopportare perdite dell’ordine del 5% fa bene a mantenere gli investimenti, altrimenti si può alleggerire il portafoglio azionario in vista di nuovi acquisti in seguito

Nelle prossime settimane converrà mantenere gli investimenti in Borsa, ma nella consapevolezza che alcune correzioni arriveranno, soprattutto perché da qui a metà ottobre il quadro politico negli Stati Uniti tenderà a surriscaldarsi, con “un enorme ingorgo di pacchetti fiscali, debt ceiling e spettri di default tecnico”. È quanto afferma Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos, nell’ultimo episodio della sua rubrica mensile “Il rosso e il nero”.

Ai più cauti, l’analista consiglia di alleggerire il portafoglio adesso per ricomprare in seguito, nei momenti in cui lo scontro politico a Washington si farà più importante. Agli investitori che invece sono nelle condizioni di sopportare una correzione nell’ordine del 5%, Fugnoli consiglia di non preoccuparsi più di tanto, perché l’andamento di fondo dei mercati continuerà a essere positivo.

Del resto, spiega ancora l’economista di Kairos, sui mercati è iniziata a circolare l’idea che – se l’anno prossimo l’inflazione statunitense si stabilizzerà intorno al 3% – la Federal Reserve potrebbe evitare di toccare i tassi d’interesse, alzando dal 2 al 3% il livello obiettivo per la crescita dei prezzi.

Per quanto riguarda invece l’Europa, si comincia a parlare della possibilità di correggere l’obiettivo del deficit al 3% previsto dal trattato di Maastricht (un target che al momento è sospeso, insieme al resto del Patto di Stabilità e crescita, perlomeno fino alla fine del 2022).

D’altra parte, è chiaro a tutti che nulla di serio sarà deciso a Bruxelles prima della formazione di un nuovo governo in Germania, operazione che dovrebbe richiedere del tempo (si parla di fine anno), visto che – con ogni probabilità – dalle elezioni di fine settembre non emergerà una maggioranza chiara e i partiti saranno costretti a portare avanti lunghe trattative.

Peraltro, l’appuntamento tedesco non è il solo cruciale nell’agenda europea dei prossimi mesi: “subito dopo subentreranno le elezioni francesi – conclude Fugnoli – che si terranno in aprile e che si prospettano molto aperte”.