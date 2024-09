Borse e altri beni di lusso: senza mercato cinese cosa accadrà per i noti brand? E Pechino censura gli influencer

Il rallentamento economico della Cina e la repressione da parte di Pechino delle manifestazioni di ricchezza stanno mettendo a dura prova alcuni dei principali marchi di lusso del mondo

In questi giorni è attiva un’asta online da Christie’s NY, che ha scelto di cavalcare i maggiori marchi che possono dare maggiore garanzia, ma attendiamo la conclusione per capire meglio il comportamento degli acquirenti che ben sappiamo che oltre alle donne appassionate del brand, vi sono anche dealer che investono su importanti quantità di oggetti per poi rimettere i singoli lotti sul mercato. T

Bene di lusso, asset su cui investire e al momento giusto speculare

Handbags Online: The September Edition. Questa vendita online, aperta alle offerte dal 4 al 18 settembre, e presenta oltre 100 lotti curati, che mostrano borse rare ed eccezionali di marchi iconici tra cui Hermès, Chanel, Louis Vuitton e Dior, insieme a una selezione di debutto di Chrome Hearts.

Chrome Hearts

Gli highlights saranno in mostra da Christie’s a New York dal 13 al 17 settembre

La vendita introduce una selezione curata di borse Chrome Hearts dalla collezione di Justin Reed, incluso uno zaino con toppa incrociata nera e multicolore con hardware in argento sterling (stima $ 15.000-20.000). Fondate nel 1988, le borse Chrome Hearts sono reperti rari sia nel mercato al dettaglio che in quello secondario, vantando un seguito dedicato di celebrità e presentando un’opportunità unica per i collezionisti.

A guidare la vendita sono due articoli di spicco: un raro coccodrillo Niloticus dell’Himalaya bianco opaco Birkin 25 con hardware in palladio (stima $ 100.000-150.000) e un raro coccodrillo Niloticus dell’Himalaya bianco opaco Retourné Kelly 25 con hardware in palladio (stima $ 100.000-120.000). Ulteriori punti salienti includono un Salvator Lizard Birkin 25 Ombré lucido con hardware in palladio (stima $ 50.000-60.000), un Caban Togo multitasca in pelle HAC 50 in edizione limitata con hardware in palladio (stima $ 45.000-55.000) e un Quadrige Sellier in pelle di maggiordomo naturale dipinta di zibellino in edizione limitata. Kelly 28 con hardware in palladio di Pierre Perron (stima $ 30.000-40.000).

Un oggetto particolarmente degno di nota è un Hermès Shiny Black Porosus Crocodile Mini Kelly 20 del 1991, caratterizzato da oro giallo massiccio 18 carati e hardware con diamanti (stima $ 30.000-40.000). Meno di 10 esemplari sono stati offerti all’asta negli ultimi dieci anni e il modello segna un momento significativo nella storia di Hermès in quanto è la prima Kelly adornata di diamanti.