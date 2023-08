Borse 21 agosto pomeriggio: nessuna sindrome cinese in Europa e Milano eccelle trainata dai bancari

Dopo settimane di passione i listini si riprendono. Piazza Affari eccelle trascinata dai bancari. Attesa per le dichiarazioni che arriveranno da Jackson Hole in settimana. Cautela per la Cina

Mezzogiorno di fuoco per la borsa di Milano che dopo settimane sott’acqua, a metà seduta si muove in buon rialzo facendo anche meglio dei suoi competitor europei. A trainare Piazza Affari è il settore bancario sulla scia delle indiscrezioni di un possibile credito d’imposta che il governo applicherebbe in risposta alla tassazione degli extra profitti: esso, spalmato su più anni, farebbe in modo che le tasse pagate dagli istituti nel 2024 verrebbero rimborsate in 5 o 10 anni.

Il FTSE MIB è in aumento dell’1,49%, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell’1,40%.

Tutto il settore bancario italiano è di buon umore

Le indiscrezioni sul credito di imposta hanno fatto muovere al rialzo tutti i titoli del settore bancario, guidati da Bper (+3,5%), Mps (+2,8%) con Unicredit (+2%).

Ma fanno bene anche le azioni Piaggio e Immsi in attesa dei rispettivi CdA dopo la scomparsa di Roberto Colaninno.

Si muovono bene anche Saipem (+5,33%), dopo l’aumento di target price da parte di Morgan Stanley, Ferrari +2,4%, Stellantis +2,2% e Moncler guadagna il 2,2%.

Salgono anche le altre borse europee, ma con ritmo più lento

Anche le altre borse europee sono in rialzo a metà seduta, ma in tono minore rispetto a Milano: a Parigi il Cac40 l’0,98%%, a Francoforte il Dax40 lo 0,66%, a Madrid l’Ibex35 lo 0,73%, ad Amsterdam l’Aex lo 0,43% e a Londra il Ftse100 lo 0,6%, quando sono in terreno positivo anche i future di Wall Street.

Sullo sfondo rimane comunque una certa cautela. Resta alta l’attenzione per la Cina: la banca centrale cinese ha abbassato il tasso Lpr a un anno, che rappresenta il parametro di riferimento dei tassi più vantaggiosi che le banche possono offrire alle imprese e alle famiglie, dal 3,55% al 3,45%, nel tentativo di evitare il rallentamento della crescita, oltre che cercare di mettere un argine alla crisi di Evergrande. La mossa è però stata inferiore alle attese del mercato.

Notizie che potrebbero ripercuotersi positivamente sulla futura inflazione sono venute stamane dalla Germania: a luglio i prezzi alla produzione sono scesi più delle attese sia a livello congiunturale sia su base annua (-1,1% su mese e -6% su anno), mentre la Bundesbank prevede la stagnazione del Pil nel terzo trimestre 2023.

In una giornata senza dati macro Usa, i riflettori puntati sull’annuale simposio, in programma tra il 24 e il 26 agosto, a Jackson Hole, dove c’è molta attesa, in particolare, per ciò che dirà il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell, soprattutto in tema di persistenza di tassi di interesse elevati.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +171 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,35%.

Sul mercato valutario, l’euro continua a oscillare sulla soglia di 1,09 dollari e passa di mano a 1,0897 (1,0880 in avvio 1,0877 in chiusura venerdi’). La moneta unica vale anche 159,039 yen (158,202 e 157,96), quando il rapporto dollaro/yen e’ a 145,952 (145,409 e 145,21).

In rialzo il prezzo del greggio: il contratto consegna Ottobre sul Brent segna un +0,86% a 85,53 dollari al barile, quando il contratto di pari scadenza sul Wti +0,92% a 81,4 dollari al barile.

Infine, ad Amsterdam il prezzo del gas riduce i rialzi dopo i picchi della mattina e sale del 5,15% a 38,3 euro al megawattora, risentendo delle tensioni in Australia, con i lavoratori di alcuni impianti che minacciano lo sciopero.