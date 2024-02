Borsa ultime notizie: listini in forte ascesa, corrono i titoli della Difesa. San Valentino fa salire i prezzi di fiori e cioccolato

Cala l’inflazione inglese, ma per San Valentino si impennano i prezzi di fiori, ristoranti e cioccolato. A Milano in evidenza Nexi, a Wall Street torna a volare Robin Hood

Dopo una partenza debole condizionata dalla chiusura negativa di Wall Street i listini europei hanno rialzato la testa. Piazza Affari +0.55% accelera ad un nuovo massimo a 31.506 punti in linea con Francoforte. Brinda in particolare Londra sostenuta dal calo dei prezzi. In cambio, le ricadute del dato sull’inflazione Usa hanno portato ad un aggiustamento delle previsioni sul primo taglio dei tassi: l’ipotesi di marzo è quasi tramontata, anche maggio ha sempre meno chance.

I prezzi si impennano per San Valentino

Eppure, come fa notare Gabriel De BaC di eToro, l’incremento dei prezzi per celebrare San Valentino in Europa è stato sensibile: i prezzi dei fiori registrano il maggior aumento, +3,8%, seguito dalla crescita costante dei prezzi dei ristoranti +3,4%, mentre i prezzi del cioccolato segnalano una crescita del +1,9%. In cambio, seppur a fatica, si risolleva la congiuntura economica dell’Eurozona negli ultimi tre mesi del 2023 rispetto al trimestre precedente e in aumento dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Euro dollaro sotto 1,07

Il mercato dei cambi ha segnalato immediatamente la novità: euro dollaro sotto 1,07 per la prima volta in tre mesi. Il trend discendente dell’inflazione della zona euro è sulla strada giusta, ma eventuali tagli dei tassi dipenderanno dai dati in arrivo. Lo ha detto il capo economista della Bce Philip Lane. “Stiamo andando nella giusta direzione, ma credo che dobbiamo fare ulteriori progressi e avvicinarci un po’ di più al nostro obiettivo”, ha affermato Lane in un’intervista all’emittente nazionale spagnola TVE.

Tonfo di Heineken dopo i conti

Tra le blue chips spicca il tonfo di Heineken (5,22%) che ha comunicato per l’esercizio 2023 un crollo dei profitti netti del 14,1% a 2,30 miliardi di euro, sotto ai 2,50 miliardi del consensus diffuso dallo stesso gruppo olandese (e basato sulle stime di 22 analisti). L’utile operativo è invece calato da 4,44 a 3,23 miliardi ma a perimetro costante è cresciuto dell’1,7% contro la lettura piatta attesa. I ricavi sono saliti del 4,9% (4,6% la crescita organica) a 36,38 miliardi di euro, a fronte di una contrazione in volume del 4,7% a perimetro costante (2,5% il progresso del solo marchio Heineken).

Gas ancora in calo, stabile lo spread

Il gas naturale europeo -2%, scivola sotto quota 25 euro/mwh per la prima volta da oltre due anni. Da inizio 2024 il prezzo è sceso del -25%. Corre invece il bitcoin a 51.500 dollari, +3,8%, sui massimi da due anni. Bond governativi in recupero. Treasury Note a dieci anni a 4,29%. Bund a 2,36%. BTP a 3,90%. spread a 153 punti base.

Borsa ultime notizie: i titoli sotto i riflettori

La reazione europea alle provocazioni di Donald Trump ha avuto l’effetto di una scossa per il settore difesa, il cancelliere Olaf Scholz ha dichiarato che le aziende del settore possono contare sul fatto che governo aumenterà la spesa militare. A Piazza Affari corre Leonardo +3% preceduta da Nexi +3,7% Il Corriere della Sera riporta che il fondo F2i avrebbe presentato un’offerta per la rete interbancaria, l’infrastruttura lunga circa 208 mila chilometri che consente a istituti di credito, Poste, Banca d’Italia e altri attori finanziari di regolare i rapporti di dare e avere generati dalle transazioni degli utenti.

Corre Ferrari: SocGen alza il target price da 448 a 488 dollari.

Unicredit: +1% Nuovi top da otto anni. Jefferies ha spinto il target price a 41,60 euro.

I future di Wall Street

Future di Wall Street +0,5%. Ieri Nasdaq -1,8%. S&P500 -1,4%. Dow Jones -1,3%. L’indice Russell 2000 delle mid mall cap ha perso il -3,9%. Sorprendente il balzo in avanti i a Wall Street di Robin Hood +10% nel dopoborsa per effetto delle comunicazioni del trimestre. La società che gestisce l’omonima piattaforma ha generato ricavi per 471 milioni di dollari, circa venti in più delle stime del consensus. Il trimestre si è chiuso in utile, gli analisti si aspettavano una perdita.