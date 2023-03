BORSA ULTIME NOTIZIE: listini al galoppo con Hi-Tech e banche. Asta Bot: rendimenti ai massimi dal 2011

Le novità su Alibaba e la nomina di Ermotti alla guida di Ubs mettono di buon umore i listini europei – A Milano brillano Mps e Stm – Spread in ribasso

Da una parte c’è lo scorporo di Alibaba (+14% a Hong Kong) in sei diverse società che potrebbero anche sbarcare in Borsa; dall’altro c’è la nomina a sorpresa di Sergio Ermotti alla guida di Ubs. Sarà lui a gestire le delicatissime nozze con Credit Suisse. Il risultato? I listini europei mettono momentaneamente da parte le preoccupazioni sulla crisi bancaria internazionale e viaggiano in netto rialzo, realizzando la terza seduta consecutiva di guadagni.

A tranquillizzare i mercati in questa fase sono anche le possibili mosse dei regolatori su entrambe le sponde dell’Atlantico: negli Usa, ricordano infatti gli analisti di Mps Capital Services, le autorità stanno studiando “potenziali modifiche regolamentari al sistema bancario nel tentativo di contenere future crisi del settore”, mentre la Bce “sta invece indagando sul mercato dei credit default swap dopo che poche operazioni di ammontare relativamente contenuto hanno determinato un sostanziale balzo dei cds che a loro volta hanno condizionato il rischio percepito su Deutsche Bank”.

Le ultime notizie sulle Borse europee

A metà giornata sono il comparto tecnologico e le banche a guidare i rialzi dei listini. La piazza migliore è Parigi (+1,22%), seguita a ruota da Amsterdam (+1,2%) e Milano che si accoda al buon umore generale, segnando +1,2% a 26.646 punti. Toniche anche Madrid e Francoforte, entrambe a +0,9%. Fuori dall’area euro Zurigo guadagna lo 0,97% trainata da Ubs (+1,5%) e Credit Suisse (+1,27%) e Londra viaggia in rialzo dello 0,8%.

A Milano exploit di Stm, brillano le banche

A Milano sono Mps e Stm a contendersi la palma di miglior titolo di giornata. Vince, per il momento, la società del Hi-tech, che guadagna il 5,3% in scia al prossimo scorporo di Alibaba e ai conti di Micron e Infineon. Recupera Mps (+5,23%), che nei giorni scorsi era stato uno dei titoli più penalizzati dagli scossoni finanziari, perdendo in poco più di una settimana il 35% del proprio valore.

Positive anche le altre banche: Banco Bpm (+2,1%), Banca Mediolanum (+1,34%), Bper (+1,29%), Intesa Sanpaolo (+0,5%). Bene Moncler (+1,88%), Saipem (+1,87%) e Prysmian (+1,56%). Positive le assicurazioni.

Le vendite colpiscono invece Diasorin (-0,58%), Tenaris, Iveco e Leonardo, tutti e tre con ribassi intorno allo 0,4%. La società della difesa, in particolare, viene penalizzata dalla La guidance sotto le attese della sua controllata statunitense Drs per il 2023.

Assegnati 5 miliardi di Bot, rendimenti record

I rendimenti dei bot semestrali collocati oggi in asta salgono ai massimi dal 2011. Il Tesoro ha assegnato 5 miliardi di bot semestrali con scadenza 29 settembre 2023 con un rendimento del 3,076% a fronte di una richiesta per 6,941 miliardi (1,39 il rapporto di copertura).

Collocati anche i 2 miliardi della riapertura del BoT annuale scadenza 14 luglio 2023 e vita residua trimestrale con un rendimento medio al 2,934%. La domanda per questo titolo è stata pari a 3,286 miliardi.

In questo contesto lo spread tra Btp decennale e Bund di pari scadenza scende a 183 punti base dai 185 della vigilia, mentre il rendimento sul Btp a 10 anni cala al 4,1019% dal 4,13% di martedì.

Gli altri mercati

Sul valutario, l’euro si mantiene a quota 1,0859 dollari, mentre il gas naturale rimane stabile a 43 euro al Mwh. Sale invece di quasi un punto percentuale il prezzo del Brent, che si attesta a 79,37 dollari al barile. Su anche il Wti (+1,12%9, che supera i 74 dollari al barile.