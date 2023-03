Ubs: Sergio Ermotti torna alla guida per condurre l’acquisizione di Credit Suisse. Sostituisce Hamers

Lo ha annunciato il cda della banca svizzera “alla luce delle nuove sfide e delle nuove priorità che emergono dalla prevista acquisizione di Credit Suisse”.

Ermotti tornerà a ricoprire il ruolo di Group Chief Executive la prossima settimana. L’attuale Ceo Ralph Hamers ha accettato di dimettersi “nell’interesse della nuova combinazione, del settore finanziario svizzero e del Paese”.

Il consiglio di amministrazione di UBS ha nominato Sergio Ermotti Chief Executive Officer e Presidente del CdA del gruppo, con effetto dal 5 aprile 2023, ha detto una nota del gruppo. Ermotti succederà a Ralph Hamers “che ha accettato di dimettersi per servire gli interessi del nuovo gruppo post fusione, del settore finanziario svizzero e del Paese”. Hamers rimarrà comunque in UBS e “lavorerà al fianco di Sergio Ermotti come consulente durante un periodo di transizione per garantire una chiusura positiva della transizione e un corretto passaggio di consegne”. Il Consiglio ha preso la decisione alla luce delle nuove sfide e priorità che UBS deve affrontare dopo l’annuncio dell’acquisizione di Credit Suisse.

Ermotti, attualmente presidente di Swiss RE, è già stato CEO di UBS per 9 anni – ricorda l’Istituto bancario svizzero – “ed ha riposizionato con successo UBS a seguito delle gravi sfide derivanti dalla crisi finanziaria globale”, dice la nota.

“Il compito da affrontare è urgente e sfidante” ha commentato Ermotti. “Per portare a termine il compito in maniera sostenibile e con successo, e nell’interesse di tutti gli azionisti coinvolti, dobbiamo valutare attentamente e sistematicamente tutte le opzioni“.

Giri di poltrone

Hamers era stato il successore di Ermotti nel novembre 2020 e “sarà comunque disponibile in qualità di consulente durante la fase di transizione”, dice la nota. Il cda ha preso la decisione alla luce “delle nuove sfide e prioritaà che Ubs dovrà affrontare dopo l’annuncio dell’acquisizione” di Credit Suisse”.

Sergio Ermotti ha guidato Ubs come ceo dal 2011 al 2020, dopo la crisi finanziaria del 2008 e gli scandali finanziari che avevano coinvolto un trader. Ha poi assunto la presidenza del riassicuratore Swiss Re. Ermotti ha anche guidato come presidente Spac Investindustrial Acquisition Corp, fondata da Andrea Bonomi, che ha portato Zegna in Borsa. Attualmente siede nel cda di Zegna.

Chi è Sergio Ermotti. Il passaggio in Unicredit

Sergio Pietro Ermotti è un banchiere e manager svizzero, dall’aprile 2021 presidente di Swiss Re e dal settembre 2011 all’ottobre 2020 amministratore delegato di Ubs. È stato il responsabile della banca per più tempo in carica. Alla guida di Ubs, ha denunciato lo scandalo dei trader disonesti del 2011, implementando rigorose politiche aziendali che disciplinano gli standard comunitari e ha avviato un’importante ristrutturazione della banca attorno al private banking e limitato le sue operazioni di vendita.

Nato nel 1960 a Lugano, in Svizzera, Ermotti a 15 anni lascia la scuola perché vuol fare il calciatore decidendo in seguito, a 18 anni, di fare l’apprendista (per “mettersi al passo con la contabilità, la finanza e così via”) presso la Cornèr Banca di Lugano, filiale nella quale lavorava il padre. Al termine dell’apprendistato come agente di cambio, viene promosso mandatario commerciale all’interno della stessa banca, consegue l’Attestato federale di esperto bancario (Swiss Certified Banking Expert) e segue un corso di formazione di tre settimane (Advanced Management Programme) all’Università di Oxford.

Nel 1985 torna in Svizzera, stabilendosi a Zurigo dove lavora per un biennio presso la filiale Citigroup, occupandosi di obbligazioni strutturate e ricoprendo il ruolo di Resident Vice President.

Dopo aver lavorato per Citigroup, Ermotti si trasferisce nel 1987 a Merrill Lynch & Co., prima presso la sede di Zurigo, dove gestisce le attività commerciali in franchi svizzeri sul mercato interno e dal 1993 a Londra in qualità di responsabile del Dipartimento europeo di derivati azionari. Dal 1994 al 1999 è responsabile per i prodotti equity linked di Merrill Lynch e nel 1999 guida il Dipartimento mercati azionari per l’Emea. Nel 2001 diventa direttore esecutivo dei mercati azionari globali ed entra a far parte dell’Executive Management Committee for Global Markets and Investment. Nel 2005 Ermotti lascia dopo 16 anni Merrill Lynch per Unicredit, a Milano, ricoprendo la carica di dirigente dei mercati azionari e degli investimenti. Due anni dopo è nominato vice amministratore delegato del Gruppo, responsabile della strategia di business aziendale e delle aree di investimenti aziendali e privati, carica che ricoprirà fino al 2010.

Alla guida di Swiss Re nominato Jacques de Vaucleroy

A seguito della nomina di Sergio Ermotti a ceo di Ubs, e in vista dell’assemblea del 12 aprile 2023, il cda di Swisse Re ha deciso di gestire la transizione con la nomina di Jacques de Vaucleroy quale nuovo vicepresidente e Lead independent director, a condizione che venga rieletto dagli azionisti come membro del consiglio di amministrazione, con effetto dopo l’assemblea generale.

Ermotti si dimetterà dopo l’assemblea e un breve periodo di transizione, il cda avvierà immediatamente la ricerca di un successore. Nel frattempo, Jacques de Vaucleroy presiedera’ il cda fino all’elezione di un nuovo presidente da parte dell’assemblea straordinaria degli azionisti. “In risposta a queste circostanze straordinarie, garantiremo i piu’ alti standard di buon governo, nonche’ stabilita’ e continuita’ nella gestione di questa transizione” ha detto Ermotti in qualità di presidente di Swiss Re. “Sono convinto che le procedure ora proposte siano nel migliore interesse dei nostri azionisti e sono fiducioso che la transizione sotto la guida di Jacques de Vaucleroy sarà ben gestita. Swiss Re ha obiettivi strategici molto chiari ed e’ ben posizionata per raggiungere tutti i suoi obiettivi”.