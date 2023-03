BORSA ULTIME NOTIZIE – Il toro proietta Piazza Affari in orbita: Cina, gas e commesse industriali alla base del rally

Piazza Affari è il miglior listino d’Europa, trainata dai rally di Amplifon e Inwit e dalla corsa dell’industria – Gas europeo a quota 45,5 euro per Mah

Prende il volo Piazza Affari, di gran lunga il listino migliore d’Europa oggi e per l’intera settimana. A mandare in orbita Milano (+1,3%) attorno a 27.800 punti contribuiscono le indicazioni positive in arrivo dai dati cinesi e l’atteggiamento morbido del governatore della Fed ,Rafael Bostic. Ma anche i segnali in arrivo dalle società quotate ed i dati sull’economia dei servizi. A frenare l’entusiasmo potrebbe essere nel pomeriggio l’indice Ism americano sull’attività economica, così come l’eco delle dichiarazioni di alcuni “falchi” della Bce.

Ma a dar la carica alla congiuntura sono, oltre al dato sul Pil (+1,4% su base annua, contrazione nell’ultimo trimestre ridotta a -0,1%), è l’ennesimo calo dei prezzi dell’energia: il gas europeo tratta 45,5 euro per MWh, sui minimi da un anno, -41% da inizio gennaio.

A Milano corre l’Industria, Amplifon e Inwit in rally

Corrono a Milano gli industriali. Guida la corsa Amplifon (+6,73%), avanza Prysmian +3,13% protagonista di una grande commessa di connessione di campo eolici in Olanda, seguita da Cnh +2,5%. Sale anche Stellantis +1,58% dopo la promozione di Rbc.

In rialzo Inwit (+5,9%) La società delle torri è spinta all’insù ai massimi dal 2020 dall’aumento del dividendo: +7,5% rispetto ad un anno fa. Secondo Equita il titolo “offre un’ottima protezione dall’inflazione combinata con l’appeal speculativo, vista la presenza nell’azionariato di Ardian oltre a Kkr e Gip, attraverso Vantage Towers”.

Bene anche Fincantieri +4,9% dopo l’annuncio di un contratto del valore di 250 milioni di euro con la norvegese Edda Wind.

Rimbalza Stm +2,7% dopo il tonfo di ieri per le indicazioni del colosso delle auto elettriche Tesla che punta a ridurre l’utilizzo di carburo di silicio per la produzione dei propri veicoli.

Sul fronte dei ribassi, prosegue la pressione in vendita su Brembo -3,1% dopo i risultati complessivamente positivi ma che hanno mostrato margini leggermente inferiori alle attese degli analisti. realizzi dopo i recenti forti rialzi.

Giù anche Ferragamo -0,7% dopo i risultati del 2022 e, in particolare, dell’ultimo trimestre che non sono piaciuti.

Verso l’apertura di Wall Street

Ad un’ora dall’apertura sono positivi i future di Wall Street. S&P500 e Nasdaq segnano +0,3%.

In lieve ripresa il mercato obbligazionario. Il Treasury Note a dieci anni tratta a 4,0% da 4,07% di ieri. Il BTP decennale tratta a 4,53%, Bund tedesco a 2,71%.

Pesante il calo del Bitcoin -4% a 22.356 dollari. Crolla Silvergate: -57% a Wall Street.