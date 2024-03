Borsa ultime notizie: il Ftse Mib tocca nuovi massimi. Saipem e RaiWay in rally, migliora la congiuntura tedesca

A metà seduta il Ftse Mib ha toccato quota 34.770 punti. De Felice (Intesa): “Crescita accelererà già nel secondo trimestre, dalla Bce 3 tagli dei tassi entro fine anno”. A Wall Street occhi su Boeing

Borse europee im rialzo con il Ftse Mib che a metà seduta ha toccato quota 34.770 +0.38%, nuovo massimo di lunghissimo periodo. Si calcola che 34 miliardi di euro di dividendi saranno pagati nelle prossime settimane dalle società quotate su questo listino.

Ai primi quattro posti, per quanto riguarda il dividend yield, ci sono quattro banche: Banco Bpm, Intesa Sanpaolo, Pop di Sondrio e Bper.

Lo spread è stabile a 129 punti. Il rendimento del decennale è al 3,64% (contro 2,35 del bund di analoga durata.

De Felice (Intesa): “Crescita accelererà già nel II trimestre, 3 tagli dei tassi dalla Bce nel 2024”

“Oggi ci sono le condizioni per avere un’accelerazione della crescita economica già nel secondo semestre di quest’anno, grazie all’aumento del reddito disponibile reale delle famiglie e dell’accelerazione dei flussi di spesa finanziati dal Pnrr”, ha affermato Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo. “Vediamo dei segni di crescita congiunturali che prevediamo miglioreranno”. In particolare, secondo Intesa Sanpaolo, si registrerà un +0,7% del Pil nel 2024 e un +1,2% nel 2025. “La lotta all’inflazione è arrivata davvero all’ultimo miglio: manca poco all’inizio della fase di riduzione dei tassi”, ha continuato De Felice, il capo economista di Intesa. L’esperto si attende un primo taglio da parte della Bce già a giugno “e, a seguire, altri due, per concludere l’anno con -0,75” punti percentuali in meno “rispetto all’inizio del 2024. I ribassi proseguiranno nel 2025, con un punto d’arrivo al 2,5%. Un punto e mezzo di riduzione dei tassi”.

Borsa ultime notizie: a Piazza Affari corrono Saipem e RaiWay

Date le premesse non stupisce il clima festivo. A guidare le danze è ancora una volta Saipem +4,5% a 2,238 euro davanti ad Amplifon (+3,32%), Bper (+2,62%) e Pop. Sondrio (+2,38%). Giù Hera (-1,57%), Stellantis (-1,32%) e Recordati (-1%).

Da segnalare nel resto del listino RaiWay +4% dopo la presentazione del nuovo piano.

Migliora la congiuntura tedesca

Conforta anche il miglioramento della congiuntura tedesca. Il sentiment dei consumatori tedeschi dovrebbe rimanere sulla strada della lenta ripresa nel mese di aprile, aiutato da un minor numero di famiglie che vedono la necessità di risparmiare, anche se persiste l’incertezza sullo sviluppo economico della Germania. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato congiuntamente dall’istituto GfK e dall’Istituto di Norimberga per le decisioni di mercato (Nim). L’indice del sentiment dei consumatori è salito leggermente ad aprile, a -27,4 da un -28,8. Un calo di cinque punti nella propensione al risparmio, a 12,4, ha contribuito a rafforzare il sentiment generale, ha detto Rolf Buerkle, esperto di consumi anche se il sottoindice è ancora relativamente alto: nello stesso periodo dell’anno scorso, era pari a 1,3.

Aspettando Wall Street

Borsa degli Stati Uniti in assestamento dopo “la miglior settimana da inizio anno”. Nasdaq -0,3%. S&P500 -0,3%. Wall Street può così concentrarsi su Boeing dopo il terremoto ai vertici. “Il prossimo ceo – scrive il WSJ – avrà un compito durissimo”.