BORSA ULTIME NOTIZIE: Europa in rosso, a Piazza Affari salgono petroliferi e Moncler. Gas in forte rialzo

Le ultime notizie di Borsa a fine mattinata interessano soprattutto l’energia: petrolio in ripresa e gas in forte rialzo dopo l’embargo al petrolio russo. La Cina spinge Moncler

L’andamento fiacco di Wall Street ha contagiato le Borse in Europa. Ad accendere una fioca luce ci pensano i petroliferi, in timida ripresa assieme al greggio, comunque poco sopra i minimi. A movimentare la giornata potrebbe essere Christine Lagarde che, prima di entrare in silenzio stampa fino a giovedì, data delle comunicazioni Bce, oggi si concederà due interventi da cui gli operatori cercheranno di trarre lumi sui prossimi aumenti.

Borsa ultime notizie: anche Milano in rosso

Nell’attesa, la Borsa di Milano si tinge di rosso: -0,50% poco sopra i 24.100 punti. In terreno negativo anche gli altri listini europei. Il settore più sacrificato è quello delle tlc, con un calo di poco superiore all’1%. Poco peggio fa Telecom Italia scivolata sotto i 20 centesimi. La settimana prossima il cda dovrebbe approvare l’ingresso di Massimo Sarmi. Si sprecano intanto le indiscrezioni sui possibili sviluppi della partita sulla rete unica. Si fa strada l’ipotesi di un coinvolgimento di Poste Italiane -2,3%, ipotesi che non fa bene al titolo, oggi il peggiore del listino principale.

Complice la giornata festiva, scende il giro d’affari sulle obbligazioni, poco mossi i prezzi. Si allarga di poco lo spread nei confronti del Bund a 183 punti.

Borsa e mercati: le novità più interessanti riguardano l’energia

Le novità più interessanti riguardano l’energia. I prezzi del gas in Europa si avvicinano ai massimi degli ultimi due mesi (+2,7% a 153,3 euro per megawattora).

Rimbalza, anche per l’eco delle riaperture un Cina, sul prezzo del petrolio che resta vicino ai minimi da gennaio. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che procederanno più avanti alla ricostituzione delle scorte strategiche, probabilmente prenderanno una decisione dopo aver verificato gli effetti dell’embargo sul petrolio russo. Almeno 20 petroliere hanno subito ritardi nella traversata dai porti russi del Mar Nero verso il Mediterraneo, dopo l’entrata in vigore il 5 dicembre del price cap deciso da G7 e Ue.

Ne approfittano i titoli petroliferi, che occupano i primi posti di Piazza Affari: Saipem +1,1%, Eni + 0,83%, Tenaris +0,72%.

La prospettiva di una ripresa della Cina sostiene anche i prezzi di Moncler +0,774%.

Tra bancari generalmente deboli, Monte Paschi è in ribasso di oltre il 3% allontanandosi da quota 2 euro del prezzo di sottoscrizione dell’aumento di capitale chiuso a inizio novembre.

Borsa ultime notizie: future Wall Street in lieve rialzo

I future di Wall Street sono in lieve rialzo. Ieri a Wall Street l’S&P500 ha chiuso in calo dello 0,2%. Dai massimi del 30 novembre il benchmark della borsa degli Stati Uniti perde poco meno del -4%, il Nasdaq il -5%, mentre il Dow Jones arretra del 3%.

L’MSCI World (indice che comprende le principali borse sviluppate) ha chiuso ieri in ribasso dello 0,3%, quarto calo consecutivo, dopo un balzo di circa il +19% messo a segno a cavallo tra ottobre e novembre.

Gli esperti di State Street, una delle più grandi società di gestione patrimoniale al mondo con 3,9 trilioni di dollari in gestione e 43,3 trilioni di dollari in custodia e amministrazione, sono convinti che si sta prospettando uno scenario favorevole all’assunzione del rischio nel 2023 grazie all’allentamento dell’inflazione, al picco del dollaro e alla ripresa dei mercati azionari.