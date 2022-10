BORSA ULTIME NOTIZIE: Europa in rally, Wall Street scalda i muscoli. L’ascesa dei tassi è agli sgoccioli?

Tutti i mercati in rialzo di oltre il 2% – A Milano brillano Moncler e Stm, riflettori su Tim – In ribasso i rendimenti dei titoli di stato – La crisi della manifattura Usa fa pensare che la stretta della Fed volga al termine

Avanzano compatte le Borse europee sull’onda dei rialzi di lunedì sera a Wall Street. Tutti i mercati mettono a segno guadagni largamente superiori al 2% secondo le ultime notizie di borsa. Non fa eccezione Piazza Affari: l’indice Ftse Mib segna alle 13 +2,67% grazie all’apprezzamento generale dei listini dalle manifatture alla finanza.

Piazza Affari: i titoli migliori

Volano tutti i settori a partire dai chip, dopo la flessione degli ultimi giorni: a Milano Stm avanza del 4,88%, preceduta d’un soffio dai cavi di Prysmian +4,92%. Ma in testa al listino delle blue chips c’è Moncler, rialzo del 6,66%.

Bond, rendimenti in ribasso

La spinta principale al Toro proviene dal mercato obbligazionario, grazie al sensibile calo dei rendimenti a vantaggio dei titoli più indebitati. I segnali di crisi della manifattura Usa hanno spinto molti operatori a pensare che la stretta della banca centrale Usa volga al termine. Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,58% di rendimento, dal 3,80% di ieri mattina. Il biennale è a 4,04%, da 4,20% di ieri.

In Europa il rally, che ha preso il via dalla marcia indietro del governo inglese sul taglio delle tasse ai più ricchi, ha acquistato velocità dopo i segnali in arrivo dalla banca centrale australiana: il rendimento del Btp decennale scivola a 4,11% con un minimo a 4,07% (da 4,23% di ieri). Lo spread tra i tassi Btp e Bund sul tratto a 10 anni si attesta a 227 punti base dai 231 del finale di seduta di ieri.

Oggi sono in agenda una serie di interventi di esponenti della Bce, con i riflettori nel pomeriggio sulla presidente Christine Lagarde, a Cipro in attesa domani di un meeting ove si potrebbe iniziare a discutere di riduzione del bilancio, tema cruciale per il Btp. E per l’obbligazionario italiano sarà importante lo spaccato bimestrale, in arrivo questo pomeriggio, sui reinvestimenti in ambito Pepp e Qe.

Prezzo petrolio in rialzo, giù il gas

Continua anche il rialzo del prezzo petrolio. +0,5% dopo l’allungo di ieri (+4,4%): Eni +2,06%.

Cala invece il gas europeo -4%, sui minimi da luglio. La Germania è pronta a discutere misure che potrebbero contenere i prezzi del gas e dell’energia elettrica nell’Unione europea, ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner.

Borsa Milano: riflettori su Telecom italia

In Borsa Milano fa notizia Telecom 3%, tornata per la prima volta sopra i 20 centesimi dal 15 settembre. Stamattina Bestinver ha rafforzato il Buy, alzando il target price a 0,73 euro, prezzo obiettivo che ipotizza una quotazione più che triplicata rispetto a quella di oggi.

Salgono anche le banche, con l’eccezione di Banca Mps. Nel listino principale non ci sono però segni meno tra le 40 blue chips.

Future Usa, listini in rialzo

In vista un’apertura positiva anche per i listini Usa: il future dello S&P 500 è in rialzo dell’1,5%.