Borsa ultime notizie: Europa in negativo, tonfo dei titoli della Difesa. A Piazza Affari Leonardo in profondo rosso, corre Fincantieri 

Un report di Goldman Sachs manda in rosso il comparto Difesa europeo in attesa dei dati sull’Inflazione Usa e della riunione della Bce. Milano peggiora a metà giornata. Giù anche Amplifon dopo indagine Antitrust, bene Banca Ifis. Continua a correre l’oro, sale il petrolio

Seduta negativa per le Borse europee alla vigilia della pubblicazione del dato sull’inflazione Usa di marzo, con gli economisti intervistati da Bloomberg che prevedono che l’indice dei prezzi al consumo mostri un allentamento della pressione inflazionistica ma l’indicatore core sarebbe in aumento del 3,7% su base annuale, ancora lontano dal target del 2% fissato dalla Fed. Nel frattempo, in serata, altri spunti sui tassi arriveranno dalla pubblicazione dei verbali della riunione della Federal Reserve dello scorso 20 marzo. Giovedì invece sarà il turno della Bce che però non dovrebbe prendere alcuna decisione rilevante sui tassi, con il primo taglio previsto per giugno.

Borsa ultime notizie: Europa negativa, tutti in rosso i titoli della Difesa

Procedono in negativo le Borse europee su cui pesa anche la performance dei titoli della Difesa, tutti in rosso dopo la pubblicazione di un report in cui Goldman Sachs sostiene di vedere più rischi al ribasso che al rialzo per le valutazioni borsistiche del settore mentre ci si avvicina al 2025. Secondo il broker americano nell’ultimo anno il comparto è stato sostenuto dall’espansione dei budget di spesa ma i multipli ora si trovano ai massimi storici. L’indice Stoxx600 relativo al comparto Aerospace&Defence perde il 3,3% dopo aver guadagnato quasi il 50% circa negli ultimi 12 mesi ed essere salito del 25% circa da inizio anno. Si segnalano in negativo Rheinmetall a Francoforte (-8,4%), Leonardo a Milano (-7,1%), Thales a Parigi (-5,2%), Bae System a Londra (4,7%).

In questo contesto, dopo un’apertura negativa, Piazza Affari peggiora a metà giornata e alle 13, il Ftse Mib cede lo 0,9%, oscillando intorno alla soglia dei 34mila punti. Vendite anche a Parigi (-0,5%), dove si registra il nuovo tonfo di Atos (-9,5%) mentre sul mercato prevale l’incertezza sul futuro della società che ha presentato un piano di rifinanziamento basato su 1,2 miliardi di mezzi freschi e sulla conversione di metà del debito. Francoforte e Madrid perdono rispettivamente lo 0,6% e lo 0,37%, mentre Amsterdam limita i danni a -0,13%. In controtendenza Londra (+0,16%) e soprattutto Atene (+1,44%).

Fuori dall’Europa è da segnalare la performance di Taipei (+1,5%), spinta al rialzo dalla corsa di Tsmc (+4,09%). il più grande produttore di chip a contratto al mondo ha toccato i massimi storici all’indomani dell’accordo con l’amministrazione Usa su 11,6 miliardi di dollari, di cui 6,6 miliardi in sovvenzioni e fino a 5 miliardi in prestiti, per aumentare la produzione di tecnologia critica con una terza fabbrica in Arizona, a Phoenix.

A Piazza Affari corre Fincantieri, tonfo di Leonardo

Sul Ftse Mib continua il rally di Diasorin (+1,94%) dopo le perdite registrate nelle settimane precedenti. Sale dell’1,26% Stellantis che conferma la crescita delle vendite nei primi mesi del 2024. Fonti sindacali riferiscono inoltre che l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, incontrerà i sindacati a Torino il 10 aprile. Guadagna l’1% Stmicroelectronics spinta al rialzo dalla corsa di Tsmc, mentre Tim è in rialzo dello 0,6% dopo che il proxy advisor ISS anche Glass Lewis ha espresso la raccomandazione di votare a favore della lista del CdA che vede il bis di Pietro Labriola come ad della società delle tlc.

Sul fronte vendite è pesante Leonardo, che cede oltre sette punti percentuali in una seduta da dimenticare per l’intero comparto Difesa europeo. In profondo rosso anche Iveco (-5%) e Amplifon (-2%). L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso l’indagine conoscitiva sugli apparecchi acustici e ha inviato una segnalazione a Parlamento, ministero della Salute, ministero dell’Economia, Agenas, Regioni e Province Autonome “per segnalare criticita’ in merito alla trasparenza delle offerte al pubblico e delle forniture del Servizio Sanitario Nazionale”. L’indagine ha rilevato “una scarsa trasparenza delle condizioni commerciali praticate al pubblico”.

Negativa Brunello Cucinelli (-2,26%). Male le banche Mps (-2,8%), Pop Sondrio (-1,94%), Bper (-1,73%) Unicredit (-1,58%), Intesa Sanpaolo (-1,5%).

Il dato che emerge dai risultati per le banche italiane raccolti dalla Banca d’Italia per l’indagine sul credito bancario nell’eurozona condotta dalla Bce mostra che le banche hanno irrigidito le condizioni per il credito alle imprese nel primo trimestre del 2024 mentre i criteri di offerta di mutui casa per le famiglie sono rimasti invariati.

Fuori dal listino principale, si mette in luce Fincantieri (+2,4%) che dopo aver registrato un rialzo superiore del 5% dopo aver aver ricevuto da Norwegian Cruise Line un importante ordine per 4 nuove navi da crociera con consegne sono previste per il 2026, 2027, 2028 e 2029. Inoltre Fincantieri ha sottoscritto sempre con Norwegian Cruise Line una lettera d’intenti per altre 4 navi. Sugli scudi anche Banca Ifis (+3,5%) dopo l’upgrade a “buy” da parte di Equita e il nuovo target di prezzo a 24 euro per azione dai 21,5 precedenti.

Nuovo record per l’oro, sale il petrolio

L’aumento delle tensioni geopolitiche continua a spingere il prezzo dell’oro, che in mattinata ha toccato i nuovi massimi a 2.383,55 dollari l’oncia. Sostanzialmente stabile il cambio euro(dollaro, che si attesta a 1,9865 dai 1,0855 della vigilia. Sale il petrolio, con il Brent giugno a 90,67 dollari (+0,3%). In calo a 27,6 euro al megawattora (-0,85%) il prezzo del gas naturale.

Sul secondario, lo spread scende a quota 134 punti dai 136 di lunedì, mentre il rendimento del BTp decennale benchmark cala al 3,73% dal 3,80% della chiusura precedente.