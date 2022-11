BORSA ULTIME NOTIZIE: Bce alza i tassi, le banche rimborsano i Tltro. Ma il Toro corre: bene spread, Enel e oil

Le Borse europee si preparano a chiudere una giornata positiva. Dopo il discorso di Lagarde, effetti contenuti su spread e Bond. A Piazza Affari in grande evidenza l’energia ma anche Stellantis, Pirelli. Banche positive

Avanzano i mercati europei, lo spread scende a 190,24. L’Europa reagisce così ai messaggi di Christine Lagarde: la recessione, ha detto la presidente della Bce, da sola non sarà sufficiente a sgominare l’inflazione, più che mai il nemico numero uno. Di qui la certezza di nuovi aumenti dei tassi, ma anche la riduzione della liquidità in circolazione e, non ultimo, l’effetto della restituzione dei prestiti Tltro da parte degli istituti bancari.

Alle 12 la Bce ha comunicato che le banche hanno rimborsato fondi TLTRO per poco meno di 300 miliardi (296 miliardi), la metà di quel che si aspettava il consensus. Limitando così l’impatto sul mercato. Un pacchetto di misure del genere sembrava comunque in grado di stroncare un bue ma non il robusto Toro che si aggira di questi tempi sui mercati, capace di resistere ad ogni ostacolo.

Borsa ultime notizie: listini europei in rialzo, occhio sui bond

I listini europei, dopo due sedute in calo, si muovono al rialzo, grazie anche al traino dell’energia (l’austriaca Verbund sale del 7,4%). Piazza Affari +1,2% è tra i mercati più vivaci. Ma i riflettori sono concentrati sul mercato obbligazionario anche in attesa del giudizio dell’agenzia Fitch (oggi BBB, outlook stabile) sulla sostenibilità del debito, in uscita stasera.

I Btp decennali italiani sono risaliti al 4% (da 3,95%), lo spread risalito verso i 200 punti, si è poi assestato di nuovo attorno ai 190 punti. In ascesa anche il tasso del Btp 2 anni che sale a 2,75% da 2,71%.

Per ora gli effetti sono contenuti. Ma non finiscono qui gli effetti della conferma della stretta della banca centrale. Tra gli annunci di stamane, Christine Lagarde ha sottolineato che a dicembre, il consiglio annuncerà i principi per la riduzione degli asset in portafoglio. Rimarranno in vigore i programmi di reinvestimento per preservare una trasmissione ordinata della politica monetaria, ma dev’essere chiaro, ha proseguito la presidente, che la Bce non ha terminato il lavoro: “Abbiamo agito con decisione, alzando i tassi di 200 punti base, e prevediamo di alzare ulteriormente i tassi fino ai livelli necessari per garantire che l’inflazione ritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%”.

Future di Wall Street in rialzo, Piazza Affari premia Stellantis, Pirelli e l’energia

Dalla Borsa degli Stati Uniti arrivano indicazioni di un avvio di seduta in rialzo. Il future dell’indice S&P500 guadagna lo 0,5% in una giornata condizionata dalle scadenze tecniche delle opzioni per un ammontare di 2100 miliardi di dollari.

In Piazza Affari a guidare la corsa è l’accoppiata Cnh/Iveco con rialzi nell’ordine del 3%, sulla spinta della promozione dei conti del colosso John Deere. Nell’automotive avanza Stellantis, ancor meglio Pirelli +2,1%.

In grande evidenza l’energia: salgono Eni e Saipem ma anche Enel in attesa del piano industriale ed Italgas. Lunedì ci sarà lo stacco della cedola di Eni, Terna e Tenaris ma anche di altri big: Banca Mediolanum, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Poste e Recordati. Vivace anche A2A +2% che ha preannunciato un aggiornamento del piano industriale il 23 novembre.

Banche per lo più positive, come in Europa, senza particolari variazioni dopola notizia dei rimborsi Tltro. Salgono Intesa e Banco Bpm, brillante Finecobank che sale del 2%.Sale del 3,7% Webuild che ha vinto, in consorzio, un contratto ferroviario da 441 milioni di euro in Romania.

Da segnalare il crollo di Trevi, in asta di volatilità con un calo superiore al 30% a 0,4 euro dopo l’annuncio di una serie di misure per il rafforzamento patrimoniale della società, tra cui un aumento di capitale in opzione ai soci a un prezzo di emissione pari a 0,317 euro per azione.