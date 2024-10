Borsa oggi 7 ottobre: il mercato del lavoro Usa guida i mercati e suggerisce meno tagli Fed. Brillano Tokyo e Hong Kong

Borse asiatiche in rialzo e borse europee viste positive in apertura. Goldman Sachs alza il rating della Cina a overweight

Che differenza può fare un rapporto sulle buste paghe. Dalle preoccupazioni negli Usa per un “atterraggio duro” dell’economia statunitense, il dibattito si è spostato sulla possibilità di un cosiddetto “atterraggio senza successo”, in cui il mercato del lavoro continua a infiammarsi, mentre l’inflazione si raffredda. La storia è così interessante che ha completamente catturato l’attenzione di trader e investitori, mentre le bombe israeliane cadevano su Gaza e in Libano e oggi lunedì ricorre un anno dall’attacco di Hamas che scatenò la guerra. In Asia brillano Hong Kong e Tokyo, mentre le borse cinesi sono ancora in vacanza, ma aprono domani. Goldman Sachs alza il rating della Cina a overweight. Le borse europee sono viste aprire in

Wall Street in rialzo. Il mercato del lavoro suggerisce meno tagli Fed

Dopo che tutto si era puntato sull’aspettativa di altri tagli drastici da parte della Fed, il rapporto sul mercato del lavoro di venerdì ha reso più incerta la traiettoria dei tassi: l’economia statunitense ha creato oltre 100.000 posti di lavoro in più rispetto alle attese il mese scorso. Ciò suggerisce che quest’anno c’è meno bisogno di tagli più ampi e alcuni mercati hanno invertito la rotta: dal dollaro, al mercato obbligazionario. Wall Street ha chiuso in rialzo con il Dow Jones a +0,81%, il Nasdaq a +1,22%.

Asia in corsa: Tokyo alla guida con un +2%

La settimana inizia scintillando in Asia Pacifico sulla scia di Wall Street venerdì, con l’indice MSCI Asia Pacific è in rialzo dell’1,2%, mentre i listini della Cina continentale rimangono chiusi per festività (riaprono domani). Tra i singoli titoli, spicca il rialzo della società di videogiochi Nintendo, dopo indiscrezioni di stampa sul fatto che il fondo sovrano dell’Arabia Saudita avrebbe preso in considerazione l’idea di aumentare la sua quota nella società e in altre controparti giapponesi del gaming.

La borsa di Tokyo è la capofila della regione, anche grazie alla discesa dello yen sui minimi degli ultimi due mesi, cross a 148,4 da 146,3 di venerdì. Indice Nikkei +2%. Stamattina lo yen ha recuperato leggermente sul dollaro, dopo le dichiarazioni di un alto dirigente dell’apparato statale del Giappone. Il vice ministro Atsushi Mimura, l’incaricato della sorveglianza sullo yen, ha affermato di guardare al mercato con un senso di urgenza. Secondo Shoki Omori, a capo delle strategie sul cambio di Mizuho Securities, le parole di Mimura hanno solo rallentato la discesa verso quota 150, nel breve periodo, 155 nel medio periodo. Il leading indicator (superindice) giapponese si è portato a 106,7 punti, in calo del 2,6% rispetto ai 109,3 punti di luglio. Il dato è inferiore alle stime degli analisti (107,2 punti).

Cina: attese le indicazioni del governo. Goldman Sachs alza il rating a overweight

La borsa di Hong Kong è in rialzo dell’1%. L’indice TAIEX di Taipei guadagna l’1,3% grazie alla spinta delle società dei tech e dei semiconduttori. Restano chiuse per festività le borse di Shanghai e Shenzhen. Tra qualche ora la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della Cina (NDRC ) terrà una conferenza stampa per illustrare l’attuazione del pacchetto di politiche economiche di sostegno. L’annuncio è arrivato stanotte dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato. A parlare con i giornalisti ci sarà tutta la prima linea dei funzionari, compreso il presidente della NDRC Zheng Shanjie.

In luce i titoli tecnologici, il cui indice Hang Seng Tech guadagna oltre il 3%, sulle stime della ripresa dei consumi: Smic, il colosso mandarino dei microprocessori segna un balzo del 21%. Anche i titoli dei produttori di e-car brillano a dispetto del rialzo dei dazi all’import dell’Ue in arrivo: Xpeng sale del 4,08%, Nio dell’1,10% e Byd dell’1,57%.

Nel fine settimana Goldman Sachs ha portato l’azionario cinese a overweight, prevedendo un ulteriore rialzo degli indici di riferimento grazie al miglioramento delle valutazioni dovuto alle “decisive misure politiche di Pechino”. Gli strategist, tra cui Tim Moe, vedono un ulteriore potenziale di rialzo del 15%-20% anche dopo il forte rally, poiché le valutazioni sono ancora al di sotto della fascia media, la crescita degli utili potrebbe migliorare e il posizionamento degli investitori resta modesto. Goldman Sachs consiglia di prendere in considerazione anche i potenziali beneficiari della ripartenza dell’economia cinese, oltre alla borsa di Hong Kong, anche quella della Corea del Sud e di Taiwan, mentre per quanto riguarda i settori, sono da preferire i titolo delle società dell’automotive, delle miniere, delle assicurazioni e delle attività media. L’indice KOSPI di Seul guadagna l’1,3%. In avvio di seduta sale dello 0,3% la borsa dell’India.

Tra le materie prime, scattano le prese di beneficio sui prezzi del petrolio dopo i rialzi della scorsa settimana. Oggi il Wti in calo dello 0,11% a 74,30 dollari al barile e il Brent dello 0,21% a 77,89 dollari al barile.

Borse europee in positivo: occhi a Italgas

Borse europee attese in rialzo in avvio di seduta. Il future sull’Eurostoxx50 sale dello 0,34%.

Bce. È “molto probabile” che la Banca centrale europea tagli i tassi di interesse nella riunione di ottobre, dopo che l’inflazione “ci ha di nuovo sorpresi al ribasso ed è caduta sotto al 2% a settembre”. Lo ha affermato Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE, in un’intervista a La Repubblica.

Germania. Sono crollati più delle attese gli ordinativi all’industria nel mese di agosto 2024. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un decremento degli ordinativi del 5,8% su base mensile, che segue il +3,9% del mese precedente (dato rivisto da +2,9%). Le attese degli analisti, dopo l’aumento del mese precedente, erano per una correzione pari a -1,9%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente gli ordinativi risultano in calo del 3,9% contro il precedente +4,6%. Nel dettaglio, gli ordini domestici sono diminuiti del 10,9%, mentre quelli esteri hanno registrato un calo del 2,2% (quello dall’Eurozona è diminuito del 10,5% e quelli dai Paesi terzi sono aumentati del 3,4%).

Italgas, investimenti per 15,6 miliardi nel nuovo piano dopo acquisizione 2i Rete Gas

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, società specializzata nell’attività di distribuzione del gas, ha approvato il Piano Strategico del Gruppo per il periodo 2024-2030 che prevede acquisizione di 2i Rete Gas, diffusa applicazione dell’AI – gas, acqua, efficienza energetica, information technology – per una crescita degli utili attesa a doppia cifra in arco piano. Migliorato il floor nella politica dei dividendi al 2026.

Eni ha firmato con l’agenzia governativa Japan Organization for Metals and Energy Security (Jogmec) un memorandum d’intesa con lo scopo di collaborare in ambito gas e Gnl per incrementare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Salcef Group. Il cda della società, operante nell’industria ferroviaria ha ritenuto congruo il Corrispettivo dell’Opa promossa da Salbid (offerente) pari a 26,00 euro per ogni azione portata in adesione. Il periodo di adesione all’OPA avrà inizio alle ore 8.30 (ora italiana) del 7 ottobre 2024 e avrà termine alle ore 17.30 (ora italiana) dell’8 novembre 2024, estremi inclusi, salvo proroghe.

Stellantis sta adottando misure drastiche per preservare la liquidità, tra cui un rigido controllo sulle spese, la procura di Brindisi ha notificato l’avviso di chiusura indagini nei confronti di sette soggetti e due società coinvolte, secondo l’ipotesi di accusa, in diversi reati tra cui l’attentato alla sicurezza dei trasporti e la frode in commercio relativamente alla fornitura a Leonardo di componenti non conformi per il velivolo 787 Dreamliner di Boeing.

Unicredit resta sorvegliata speciale. I tagli ai costi di Commerzbank, in caso di fusione, riguarderebbero soprattutto la sede centrale e non la rete di filiali, ha detto all’Economist l’ad di Unicredit, Andrea Orcel. L’ad di Unipol, Carlo Cimbri sostiene Orcel perché l’operazione su Commerzbank possa concludersi positivamente.

Gli spunti di oggi

Bce. L’economista capo della BCE Philip Lane e il membro del consiglio Piero Cipollone terranno entrambi discorsi a Francoforte, mentre il suo collega José Luis Escrivá interverrà a Madrid. Si terrà anche una riunione dell’Eurogruppo a Lussemburgo, alla quale parteciperà anche Lagarde.

Dagli Stati Uniti, ascolteremo il discorso della Fed dal governatore Michelle Bowman e da non meno di tre presidenti regionali: Neel Kashkari di Minneapolis, Raphael Bostic di Atlanta e Alberto Musalem di St. Louis. Il presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee ha già detto la sua sui dati occupazionali venerdì. In interviste consecutive su Bloomberg e Yahoo! Finance, ha definito le cifre “superbe”, dando alla Fed “sia il tempo che la pista per capire dove si trova il punto di assestamento”. Ha aggiunto, tuttavia, che i tassi devono ancora scendere “molto” da qui.