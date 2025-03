Borsa oggi 24 marzo: Europa cauta con dazi Usa più “leggeri” e trattative pace Russia-Ucraina. Piazza Affari sale con le banche – DIRETTA

Le Borse europee rallentano un po’ il passo dopo un avvio in rialzo, con aspettative di dazi Usa meno estesi e focus sulle trattative di pace tra Russia e Ucraina. A Piazza Affari, riflettori puntati su Tim, dopo che Vivendi ha ridotto la sua partecipazione al 18,4%, e sul settore bancario. Soffre il lusso – Segui la DIRETTA

Le Borse europee frenano dopo un avvio positivo, mentre Wall Street mantiene un tono più ottimista sui dazi Usa. Le aspettative sono che il nuovo round, in arrivo il 2 aprile, sarà meno ampio di quanto previsto: niente dazi settoriali, ma tariffe del 15% sui Paesi con squilibri commerciali persistenti con gli Usa, i cosiddetti “dirty 15”, tra cui Cina, India e Giappone. Nel frattempo, l’attenzione è rivolta a Riad, dove proseguono le trattative per la pace tra Russia e Ucraina, con gli Stati Uniti che spingono per una risoluzione entro Pasqua, nonostante le difficoltà segnalate dal Cremlino.

Occhi puntati sui dati economici Usa ed Europa, dopo gli allarmi delle banche centrali sull’economia globale. Domani la fiducia dei consumatori Usa, e venerdì l’inflazione Pce. Oggi, intanto, sono stati pubblicati gli indici Pmi manifatturieri e dei servizi: nell’Eurozona, il Pmi manifatturiero è salito a 48,7 punti, toccando il livello più alto degli ultimi 26 mesi, mentre quello dei servizi è sceso a 50,4 punti. Ora i mercati attendono i dati in arrivo dagli Stati Uniti.

A Piazza Affari, gli occhi sono su Tim: Vivendi ha ridotto la propria partecipazione al 18,4% e il gruppo sta trattando con le banche per rinegoziare una linea di credito da 4 miliardi. Leonardo invece subisce un taglio del rating da parte di Ubs, che lo abbassa a “Neutral”. Sul fronte bancario, la Bce deciderà presto se applicare il regime favorevole sulle partecipazioni assicurative, un passaggio cruciale per Banco Bpm e Anima, con possibili impatti su Unicredit. Banca Mediolanum riceve invece una spinta positiva, con JPMorgan che avvia la copertura con “Overweight” e un target price di 17,40 euro. Banca Ifis, intanto, è in trattativa per acquisire Euclidea Sim.

Nel settore auto, Iveco punta a raccogliere 1,5 miliardi dalla vendita della sua controllata nel settore difesa, mentre Stellantis lancia nuovi incentivi per i lavoratori americani. Ferrari ha ricevuto una squalifica post-GP di Cina, mentre la Juventus ha esonerato Thiago Motta, affidando la squadra a Igor Tudor. Sempre al di fuori del listino principale Fincantieri prepara il Cda sul bilancio 2024 e Mfe potrebbe lanciare un’Opa su ProSiebenSat1 dopo l’acquisto di Verivox, mentre Maire riceve un taglio del rating da Barclays a 11 euro.

Lo spread tra Btp e Bund scende a 110 punti base, con il rendimento del Btp decennale in lieve rialzo al 3,89%.