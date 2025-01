Borsa oggi 24 gennaio: l’Europa in rialzo guarda a Trump. A Milano sale Mediobanca e crolla Mps, Lovaglio: “Da Mef nessun limite” a scalata – DIRETTA

Le Borse europee avviano la seduta in moderato rialzo, in scia con i record di Wall Street e dei listini asiatici. A Piazza Affari protagonista il risiko bancario: Mps, che faticava a fare prezzo, ha aperto in forte calo e procede in negativo. Bene il lusso con Moncler – Segui la DIRETTA