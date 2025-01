Borsa oggi 24 gennaio: Europa chiude contrastata guardando a Trump. A Milano sale Mediobanca e crolla Mps, Lovaglio: “Da Mef nessun limite” a scalata – DIRETTA

Le Borse europee chiudono miste tra dati macro contrastanti e parole distensive di Trump sui dazi a Davos. Resiste Piazza Affari sostenuto da Mediobanca, Campari e Moncler. Pesante Mps. Wall Street è in lieve calo – Segui la DIRETTA

Le Borse europee si muovono in ordine sparso, mentre le parole di Trump al World Economic Forum di Davos attenuano i timori sui dazi e i dati macro risultano contrastanti. Nell’Eurozona, il Pmi manifatturiero sale a 46,1 punti, mentre quello dei servizi scende a 51,4. Negli Usa, invece, il Pmi manifatturiero di gennaio supera le attese, toccando 50,1 punti, mentre il Pmi servizi scivola a 52,8 punti, sotto le aspettative. Chiudono in verde solo Milano (0,24%) e Parigi (0,44%). Deboli Francoforte e Madrid, male Londra. Maglia nera di giornata per Amsterdam (-0,86%).

In lieve calo Wall Street: il Dow Jones scivola dello 0,12%, mentre l’S&P 500 e il Nasdaq Composite si mantengono appena sotto la parità.

A Piazza Affari, il Fste Mib tocca i livelli più alti dal 2008 superando i 36.200 punti, sostenuto dalle banche e dal rally del settore lusso. Mediobanca (+7,72%) è la maglia rosa di giornata dopo l’Ops lanciata da Mps, che invece crolla (-6,91%), risentendo delle incertezze legate all’operazione. Moncler spicca per il suo andamento positivo, trainando il settore del lusso in scia all’entusiasmo per i risultati di Burberry.

In luce anche Campari (+5,36%) e Iveco (+3,87%. Sul fronte opposto, dopo Mps, seguono, Saipem (-2,86%) Tim e Amplifon. Deboli oggi i settori energetico e utility, influenzate dalle previsioni di possibili interventi governativi volti a ridurre i costi di luce e gas, a seguito dell’aumento dei prezzi.

Lo spread chiude a 111 punti base.

