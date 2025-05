Borsa oggi 22 maggio: Europa in rosso per timori sul debito Usa. A Milano giù Stellantis, banche e lusso – DIRETTA

Borse europee giù per rendimenti Usa e frenata attività economica. Milano premia solo le utility – Segui la DIRETTA • MERCATI Perché il pacchetto fiscale di Trump rischia di rendere il debito Usa insostenibile di Gabriella Bruschi

Le Borse europee accelerano al ribasso a metà seduta, con gli investitori che preferiscono alleggerire le posizioni in un clima appesantito da timori economici e geopolitici, tra cui l’uccisione a Washington di due dipendenti dell’ambasciata israeliana. A spingere le vendite contribuisce il dato del Pmi Composite dell’Eurozona: l’indice, stimato da S&P Global, è sceso sotto la soglia dei 50 punti per la prima volta in cinque mesi, fermandosi a 49,5 (da 50,4 di aprile). Colpa del settore servizi, calato a 48,9, che ha oscurato il miglioramento della manifattura (49,4, massimo da 33 mesi).

Neppure il miglioramento del morale delle imprese tedesche, con l’indice Ifo salito a 87,5, è bastato a invertire il trend. Intanto, negli Stati Uniti, preoccupa il debito pubblico dopo l’asta fiacca dei Treasury, e i future di Wall Street anticipano un avvio sottotono.

Gli investitori cercano rifugio nei beni sicuri: l’oro rimbalza a 3.295 dollari. Il Bitcoin resta tonico sopra i 110mila dollari (+4,2%), vicino ai massimi storici.

LEGGI ANCHE Borse, il vero freno alla furia di Trump può diventare il mercato obbligazionario in difficoltà

A Piazza Affari l’attenzione è tutta su Generali, che ha chiuso il trimestre con un utile netto di 1,195 miliardi, in calo del 4,8% rispetto al 2024, ma il risultato normalizzato cresce del 7,6%, con l’Eps che sale del 9,4% a 0,79 euro. Pesante Stellantis che perde quasi il 4%. Sotto pressione il lusso, penalizzato dalle previsioni deludenti emerse dalla conferenza del settore a Parigi: Cucinelli e Moncler perdono oltre il 2%. Deboli anche le banche, mentre resta l’incertezza sul risiko finanziario: Consob ha sospeso per 30 giorni l’offerta di Unicredit su Banco Bpm. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha definito il provvedimento “abnorme” e annunciato che agirà a tutela degli azionisti. La Commissione Ue ha invece deciso di non approfondire l’indagine sull’Ops di Bper Banca su Banca Popolare di Sondrio, escludendo distorsioni da sovvenzioni estere. Tengono le utility: occhi puntati anche su Enel, nel giorno dell’assemblea degli azionisti.

Fuori dal paniere principale, Banca Sella Holding aderisce all’Opas lanciata da Banca Ifis su Illimity Bank, ritenendo congruo il corrispettivo e positive le prospettive industriali. Mediobanca e Jefferies hanno alzato il target price su Fincantieri. Mfe chiude il primo trimestre con un utile netto in forte crescita a 51,4 milioni, mentre Prosieben boccia l’Opa: “offerta inadeguata”.

Lo spread Btp-Bund scende a 100 punti, con il rendimento del Btp decennale pari al 3,65%.

Nel mercato delle valute, l’euro è in flessione a 1,1294 dollari. Il petrolio Wti scivola sotto i 61 dollari al barile, il Brent sotto i 64 dollari. Sale il gas, sopra i 36 euro al megawattora.