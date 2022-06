Borsa: Nexi vende a Euronext la componente tecnologica che gestisce l’operatività di MTS

La tecnologia gestisce anche Euronext Securities Milan, già Monte Titoli – Il prezzo d’acquisto sarà corrisposto in contanti e ammonta a 57 milioni di euro

Nexi ha venduto Euronext (il nuovo padrone di Piazza Affari) la piattaforma tecnologica che attualmente gestisce l’operatività di Mts, la principale piattaforma di trading fixed income di Euronext, ed Euronext Securities Milan, già Monte Titoli. Lo ha annunciato la società italiana n una nota. Il prezzo d’acquisto sarà corrisposto in contanti e ammonta a 57 milioni di euro, fatti salvi i consueti correttivi al closing.

“Questa cessione, coerente con la nostra strategia conseguente alle fusioni con SIA e Nets, ci permetterà di concentrarci ulteriormente sul nostro core business, i pagamenti digitali, accelerando la nostra crescita in Europa e focalizzandoci sulla realizzazione di sinergie”, ha dichiarato Renato Martini, Digital Banking & Corporate Solutions Director di Nexi.

Per Stéphane Boujnah, ceo e Presidente del Managing Board di Euronext, “la prevista acquisizione degli asset tecnologici alla base di MTS ed Euronext Securities Milan è una pietra miliare nell’integrazione del Gruppo Borsa Italiana. Per Euronext poter disporre della proprietà intellettuale delle attività critiche è una parte fondamentale di una strategia che mira a garantire la solidità della nostra operatività, ad un ulteriore sviluppo e all’innovazione dei prodotti. Non vediamo l’ora di accogliere i nuovi team nel Gruppo Euronext”.