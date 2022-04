Borsa Italiana cambia sede dopo 90 anni? Euronext potrebbe imporre il trasloco da Piazza Affari

Secondo MF, la società che controlla il listino potrebbe scegliere di tagliare i costi legati alla sede storica milanese e non partecipare al bando per Palazzo Mezzanotte – Possibile trasferimento a Corso Italia

La Borsa Italiana rischia di lasciare Piazza Affari. Secondo quanto riporta oggi MF – Milano Finanza, dopo 90 anni il listino milanese potrebbe abbandonare la sua sede storica a Palazzo Mezzanotte, costruita nel 1932 per riunire in un solo luogo la Borsa Valori e le Borse Merci.

Il bando su Palazzo Mezzanotte

La Camera di Commercio di Milano, proprietaria dell’edificio da 18.700 metri quadrati, ha aperto un bando di gara per riassegnare gli spazi. La base d’asta è di 6,85 milioni di euro l’anno per un contratto di 6 anni rinnovabili di altri 6. Il termine per l’invio delle richieste di chiarimenti è venerdì 29 aprile, mentre quello per la presentazione delle offerte è lunedì 16 maggio.

Euronext e il precedente della Borsa di Parigi

Ad oggi, non è chiaro se Euronext, che dall’anno scorso è proprietaria di Borsa Italiana, sia intenzionata o meno a presentare un’offerta. Ma alla fine potrebbe scegliere di non farlo per tagliare i costi legati alla prestigiosa sede al centro di Milano.

Del resto, Euronext ha già fatto spostare la Borsa di Parigi, trasferendo la sede nel nuovo quartiere della Défense.

Dove potrebbe essere la nuova sede di Borsa Italiana?

Non è da escludere, comunque, che Palazzo Mezzanotte possa rimanere nelle disponibilità di Euronext per svolgere un ruolo di rappresentanza istituzionale: in quel caso, a essere spostati sarebbero solo gli uffici della Borsa e il listino vero e proprio. Dove andrebbero? Forse da qualche parte lungo il vicino Corso Italia, ma anche su questo punto i dubbi non mancano. Alcune fonti citate da MF si limitano a rivelare che l’edificio dovrebbe essere simile a quello scelto per la Borsa di Parigi: una costruzione recente o un immobile ristrutturato in modo sostenibile.