Borsa, grande è bello: Apple vale quanto il Regno Unito

Gli indici internazionali premiano Wall Street e il mercato Usa avanza, grazie anche alla flessione della Cina. In compenso, sono pochi grandi colossi a muovere gli indici che fanno meglio dei gestori. E così l’S&P chiude in rialzo del 27%, ma 90 titoli perdono il 20% rispetto ai massimi. Ecco perché

INDICI MEGLIO DEI GESTORI, 90 TITOLI USA GIU’ DEL 20%

Riuscirà la Mela a superare il Regno di Sua Maestà britannica? Anche così si può descrivere la sfida dei mercati finanziari alla fine del 2021. Apple, infatti, arriva a ridotto di San Silvestro ad un soffio dall’ennesimo traguardo storico: 2.999,600 miliardi di dollari di valore, tanto quanto gli operatori stimano possa valere la casa degli iPhone che, da sola, ormai vale in Borsa quasi quanto il prodotto interno lordo del Regno Unito, pari a 3.212,000 miliardi di dollari. Certo, non è ortodosso mettere a confronto il destino di quasi 70 milioni di fedeli sudditi della Regina con una macchina da profitti che non ha da preoccuparsi di pensioni, sanità, difesa o altre voci di spesa di uno Stato. Ma altri paragoni non sono meno impressionanti. Il gigante californiano vale, ai prezzi attuali, cinque volte tanto l’intera Piazza Affari. E non è esagerato dire che Luca Maestri, il direttore finanziario di Apple che è senz’altro lo studente della Luiss che ha fatto più carriera, gode di un prestigio superiore al ministro del Tesoro del Bel Paese.





Ma basta con i paradossi, comunque utili a sottolineare che Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, non è poi lontano dal vero quando, per giustificare la sua scalata alle Generali, sottolinea che di questi tempi piccolo non è bello. Senza voler entrare nel merito della sua analisi, si può dire che nel 2021, anno secondo della pandemia, le Borse hanno premiato i giganti. In vari modi: