Borsa euforica, Milano cancella il giovedì nero

Listini in netto rialzo in tutta l’Europa dopo la rettifica della Bce e i provvedimenti sulle vendite allo scoperto in Italia e Spagna – Poste traina il Ftse Mib con un rialzo record del 26% – Banche alla riscossa, bene le utility – Spread in calo