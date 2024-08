Borsa 26 agosto in difesa per le tensioni in M.O.: petrolio in rally e oro sui massimi ma listini contrastati e Nasdaq in rosso

Petrolio e oro dominano i mercati dopo i segnali di Powell sui tagli dei tassi Fed e le tensioni in M.O. ma le Borse non fanno scintille e il Nasdaq, alla vigilia dei conti di Nvidia, perde quota. Al record invece il Dow. A Piazza Affari corre Telecom Italia

La settimana finanziaria europea riparte all’insegna della cautela, dopo i buoni risultati di venerdì sulla scia di Wall Street e delle parole di Jerome Powell, che hanno rafforzato la convinzione di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. L’aggravarsi della crisi in Medio Oriente e il blocco libico spingono oggi gli acquisti sul petrolio, ponendo qualche interrogativo sull’inflazione e innervosiscono i listini europei, che chiudono una seduta fiacca, complice l’assenza di Londra per festività.

Piazza Affari cede lo 0,13%, con le vendite sulle banche che compensano gli acquisti su energetici e su Tim (+2,11%). A sostenere il titolo delle telecomunicazioni sono le indiscrezioni stampa (Corsera) su una possibile cordata in allestimento per rilevare la quota del 23,7% in mano a Vivendi e per un eventuale spezzatino del gruppo.

Il quadro è simile nel resto del continente, dove Francoforte perde lo 0,12% come Amsterdam, mentre Madrid è piatta (-0,07%) e Parigi, in solitaria, si apprezza dello 0,18%. In attesa di importanti dati macro in settimana, oggi gli investitori hanno fatto i conti con il sondaggio Ifo in Germania che ha rivelato come la fiducia degli imprenditori tedeschi sia ulteriormente scesa nel mese di agosto, benché meno delle stime (86,6 da 87 di luglio, contro attese di 86). Si confermano così le preoccupazioni per lo stato di salute della principale economia europea, che domani pubblicherà dati sulla crescita trimestrale (-0,1% atteso).

Da monitorare venerdì il dato aggiornato sull’inflazione dell’area euro.

Wall Street, DJ da record, poi ripiega. Nvdia in rosso in attesa dei conti

Oltreoceano si muove incerta Wall Street. Il DJ ha aggiornato il suo record in avvio, per poi ripiegare sulla parità. Il Nasdaq cede lo 0,84%. Si fa sentire sull’indice l’attesa per i conti di Nvidia, -1,62%, che mercoledì dovrà mostrare numeri più che brillanti per convincere il mercato della validità della scommessa sull’intelligenza artificiale fatta sin qui, visto che il titolo ha guadagnato circa il 160% da inizio anno.

Inoltre zavorra i tecnologici Pdd Holdings, -30%, dopo che il proprietario di Temu ha disatteso le aspettative del mercato per i ricavi del secondo trimestre.

Sul Dow arretra Boeing, -1,08%. Sabato la Nasa ha annunciato che sarà SpaceX a riportare sulla terra i due astronauti dalla Stazione spaziale internazionale.

Balzo del petrolio, oro in zona record

Il mattatore della giornata sembra il petrolio, che vede i future in decisa crescita. Il contratto ottobre 2024 del greggio texano sale del 3,23% a 77,25 dollari al barile, mentre il Brent, dicembre 2024, si apprezza del 2,61% a 80,19 dollari.

A spingere i corsi è la crisi in Medio Oriente, ma anche il fatto che il governo al controllo della Libia orientale ha annunciato lo stop alla produzione e all’export di greggio in risposta allo scontro in corso con il governo appoggiato dall’Onu sulla guida della banca centrale.

Il clima favorisce gli acquisti sull’oro che, dopo aver toccato nuovi massimi oltre 2526 dollari, tratta al momento in lieve rialzo a 2514,15 dollari l’oncia.

Sul mercato valutario tenta una timida ripresa il dollaro. L’euro si muove comunque oltre 1,117, mentre lo yen si conferma in area massimi da tre mesi per un cambio di 144,16.

Piazza Affari, bene i titoli petroliferi, giù Recordati e finanziari

In Piazza Affari, al netto di Telecom, brillano i titoli dell’energia come Tenaris +1,26%, Eni +0,95%, Erg +1,18%. Qualche titolo finanziario fa capolino nella top ten del paniere principale, come Azimut +0,59% e Generali +0,08%, ma la maggior parte del settore è negativo. Scendono infatti Unipol -0,9%, Bper -0,86%, Banca Mediolanum -0,74%, Pop di Sondrio -0,73% e Banco Bpm -0,69%. La maglia nera del giorno va a Recordati, -1,07%. Debolezza per Stm -0,83%.

Spread stabile

Il secondario chiude una seduta stabile, in cui lo spread tra Btp decennale e Bund di pari durata si conferma a 137 punti base.