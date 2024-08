Borsa 1° agosto: il Medio Oriente rende inquieti i mercati, la Fed rinvia i tagli dei tassi a settembre ma Nvidia e Meta rilanciano il Nasdaq

L’escalation in Medio Oriente alza la tensione sui mercati. Come prevedibile, la Fed rinvia il taglio dei tassi ma i titoli guida dell’Intelligenza artificiale ridanno slancio al Nasdaq

La Borsa degli Stati Uniti riscopre oggi quel che per mesi, prima della pausa di luglio, era stato il tema principale, l’Intelligenza artificiale: Nasdaq +3%. S&P500 +1,6%. La rotazione settoriale lascia indietro il Dow Jones +0,3% e il Russell 2000 +0,6%. L’indice Sox delle società dei chip guadagna il 5%: per trovare una variazione del genere si deve tornare a febbraio.

Sale il Nikkei +0,2% dopo l’annuncio delle decisioni della Banca centrale del Giappone. Lo yen giapponese si porta sui massimi da tre mesi. Si avvia verso il mese migliore da novembre 2023 con un +5% grazie allo smantellamento delle storiche posizioni di carry trade. La Banca centrale ha aumentato il suo tasso di riferimento a breve termine di 15 punti base a circa lo 0,25%, il limite massimo delle aspettative del mercato, ma ha anche affermato che dimezzerà il ritmo degli acquisti di obbligazioni.

Borsa 1° agosto: attesa per la riunione della Fed

La ripresa del mercato Usa coincide con l’attesa riunione della Fed da cui dovrebbero emergere le scelte della Banca centrale americana. . La riunione si dovrebbe concludere con un nulla di fatto in materia di costo del denaro. Il mercato dà però per scontato un taglio dei tassi da 25 punti base al meeting di settembre e gli investitori si aspettano toni da colomba da parte di Jerome Powell durante la conferenza stampa di oggi.

Borsa 1° agosto: si risvegliano i campioni dell’IA

Si risvegliano intanto i campioni dell’Intelligenza Artificiale, a partire da Nvidia +10% dal -7% del giorno precedente, dopo che Microsoft ha fornito le ultime indicazioni sull’entità colossale degli investimenti nell’Intelligenza artificiale.

Riduce le perdite Microsoft -3%, dal -7% della sera precedente. Il colosso del software chiude il quarto trimestre dell’esercizio fiscale con ricavi in rialzo del 15% a 64,73 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 64,52 miliardi. L’utile netto è aumentato del 10% a 22 miliardi. I ricavi della divisione Cloud sono risultati pari a 36,8 miliardi, meno dei 36,84 miliardi previsti dal mercato.

Intel +2%, prevede di tagliare migliaia di posti lavoro nei prossimi mesi, scrive Bloomberg. L’annuncio potrebbe arrivare oggi o nei prossimi giorni. L’amministratore delegato Pat Gelsinger intende risparmiare sulla spesa per il personale in modo da avere le risorse da destinare al rilancio dell’attività.

Advanced Micro Devices +7% Il produttore di chip ha fornito previsioni di fatturato ottimistiche, sottolineando che i suoi nuovi processori per l’intelligenza artificiale stanno incrementando la crescita. Il fatturato sarà di circa 6,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Anche i risultati del secondo trimestre sono stati superiori alle previsioni.

Borse europee contrastate

Contrastate le Borse europee. Il mese si sta per chiudere con un lieve ribasso (-0,4%). Le banche europee prendono il largo grazie a una stagione delle trimestrali mediamente eccellente. L’indice Stoxx Banks ieri ha toccato un livello che non si vedeva da nove anni. La performance del 2024 cresce a +22%, miglior risultato a livello settoriale. Al secondo posto, molto distanziato c’è il Farmaceutico (15,5%). L’indice Stoxx 600 è fermo a +7,4%.

Gran parte del merito del rally è da imputare alle banche italiane. L’indice Ftse Italia Banks è salito ai massimi dal 2011, ampliando la performance del 2024 a +46,50%. L’indice FtseMib è fermo a +12%. Rallenta Intesa Sanpaolo -1,6% JP Morgan alza il target price a 4,40 euro. Salgono le stime dell’utile netto per l’intero anno, visto ora “oltre 8,5 miliardi” da “oltre 8 miliardi” precedente.

FtseMib -0,4%, +1,7% il mese. Cac40 di Parigi +0,6%, +0,7% il mese.

In luglio, sono salite in Europa le società del commercio al dettaglio e della grande distribuzione, Stoxx +6%. Male questo mese il tech -5,3%. Ma rimbalza Asml +5%. Secondo Reuters, la nuova normativa statunitense sulle esportazioni di attrezzature per chip verso la Cina esenta dai dazi il produttore olandese.

A Piazza Affari segna il passo Tim -1% Fitch alza il rating a BB, per effetto della vendita della rete. Rallenta Intesa Sanpaolo -1,6% Jp Morgan alza il target price a 4,40 euro. A livello di performance, nel 2024 tra i primi dieci posti dell’indice Stoxx Banks ci sono quattro azioni italiane: Bper +81%, MPS +65%, Unicredit +56%, Intesa +44%.

Sale l’oro: 0,3% in apertura dopo il +1,1% di ieri. Il mercato si posiziona prima degli appuntamenti con le banche centrali, a partire dalla Fed. Le crescenti tensioni geopolitiche (Ucraina, Medio Oriente, Venezuela) oltre che la discesa dei rendimenti dei bond hanno favorito la ripresa degli acquisti.