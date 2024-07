Intesa Sanpaolo scatta in Borsa dopo i conti: utile a 4,8 miliardi e guidance rivista al rialzo

Intesa Sanpaolo ha confermato l’aumento dei dividendi, con un acconto cash di 3 miliardi di euro. Per il 2024 e 2025, la banca prevede profitti superiori a 8,5 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo alza il velo sui risultati del primo semestre del 2024, chiuso con un utile netto di 4,77 miliardi di euro, in crescita del 12,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento è sostenuto dai tassi di interesse ancora elevati, che continuano a favorire i bilanci bancari. Anche il secondo trimestre ha visto un ottimo risultato, con un utile di 2,47 miliardi di euro, superando i 2,3 miliardi dello stesso periodo del 2023. La banca guidata da Carlo Messina ha annunciato un aumento del dividendo e prevede ora un utile netto superiore a 8,5 miliardi di euro per il 2024 e il 2025, migliorando così le sue previsioni precedenti.

Dopo la pubblicazione dei risultati semestrali, il titolo di Intesa Sanpaolo balza di oltre il 3%.

Dividendi in crescita

Questi risultati semestrali permettono a Intesa Sanpaolo di garantire un significativo ritorno per gli azionisti. La banca ha confermato un aumento del dividendo per azione per il 2024 e il 2025 rispetto al 2023, grazie a un payout ratio cash del 70% dell’utile netto consolidato. A ciò si aggiunge un programma di buyback da 1,7 miliardi di euro avviato a giugno 2024. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato un acconto sui dividendi cash di circa 3 miliardi di euro, da distribuire a valere sui risultati del 2024. La decisione finale sull’acconto dividendi sarà presa il 31 ottobre 2024, con ulteriori distribuzioni annuali che saranno comunicate al momento dell’approvazione dei risultati annuali, spiega una nota del gruppo.

Ottimismo per la seconda metà dell’anno

Grazie ai risultati della prima metà dell’anno, Intesa ha rivisto al rialzo le sue stime di redditività. Per il 2024 e il 2025, l’utile netto è previsto superiore a 8,5 miliardi di euro, rispetto alla previsione precedente di oltre 8 miliardi. Il ceo della banca, ha commentato: “Nel primo semestre del 2024, Intesa Sanpaolo si conferma leader a livello europeo, dimostrandosi una banca capace di contribuire significativamente all’economia reale e sociale del nostro Paese, grazie a risultati caratterizzati da elevata redditività, sostenibilità, solidità patrimoniale e basso profilo di rischio.”

Messina prevede anche una solida crescita dei ricavi, “sostenuta da un ulteriore incremento degli interessi netti, attesi a circa 15,5 miliardi di euro, e da un aumento delle commissioni nette e del risultato dell’attività assicurativa, grazie alla leadership del gruppo nel settore del Wealth Management, Protection & Advisory”. Messina ha aggiunto: “Il contesto dei tassi di interesse è in evoluzione, ma siamo ben posizionati per affrontarlo con successo grazie alla diversificazione del nostro business model e ai risparmi che ci affidano famiglie e imprese, cresciuti di 48 miliardi di euro nel semestre.”

Le altre voci del conto economico

Nel semestre, i proventi operativi netti sono aumentati del 9,6%, raggiungendo i 13,6 miliardi di euro. Questo incremento è stato trainato da un sostanziale aumento degli interessi netti, che sono saliti a 7,9 miliardi di euro, con una crescita del 16,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le commissioni nette hanno anch’esse contribuito positivamente, salite a 4,6 miliardi di euro, in crescita del 6,9% rispetto ai 4,3 miliardi del semestre precedente.

I costi operativi sono rimasti pressoché stabili a 5,2 miliardi, con una variazione marginale dello 0,1%. Questo riflette un controllo stabile delle spese, con una leggera diminuzione nelle spese amministrative e un incremento contenuto nelle spese del personale e negli ammortamenti. Di conseguenza, il rapporto cost/income è migliorato al 38,3%, rispetto al 38,8% del semestre precedente.

La qualità del credito e solidità patrimoniale

Alla fine di giugno, l’incidenza dei crediti deteriorati sui crediti complessivi è pari all’1,1% al netto delle rettifiche di valore e al 2,2% al lordo. Considerando la metodologia adottatadell’Eba, la percentuale si attesta all’1%. L’esposizione verso la Russia è diminuita di circa l’86%, o oltre 3,1 miliardi di euro rispetto a fine giugno 2022, scendendo allo 0,1% dei crediti a clientela complessivi del gruppo. I crediti cross-border verso la Russia sono per lo più in bonis e classificati a stage 2.

Per quanto riguarda la solidità patrimoniale, il coefficiente CET 1 è pari al 13,5%, escludendo circa 120 centesimi di punto di beneficio derivante dall’assorbimento delle imposte differite attive, di cui circa 25 nell’orizzonte tra il terzo trimestre 2024 e il 2025. Questo coefficiente supera ampiamente il requisito SREP del 9,35% previsto per il 2024.

Il commento di Carlo Messina

Messina ha sottolineato la strategia industriale di Intesa: “Abbiamo un modello unico in Europa, con una consolidata leadership nelle nostre divisioni al servizio di famiglie e imprese, una significativa componente di Wealth Management Protection and Advisory, una gestione delle attività internazionali orientata all’efficienza, un’offerta digitale tecnologicamente avanzata, una condizione di Banca Zero NPL e un profilo Esg di grande rilievo”.

Il top manager ha anche enfatizzato la composizione dei ricavi, con Intesa Sanpaolo prima nell’Eurozona per il rapporto tra commissioni e attività assicurativa rispetto ai ricavi. “La nostra forza risiede in oltre 16.000 professionisti dedicati, un’offerta digitale all’avanguardia e le nostre società assicurative e di asset management,” ha dichiarato.

Infine, Messina ha ricordato l’impegno sociale della banca: “Siamo impegnati nel principale progetto di coesione sociale per promuovere una società più equa, con un programma di interventi da 1,5 miliardi di euro entro il 2027.” Nei primi sei mesi del 2024, le erogazioni a medio e lungo termine hanno superato i 20 miliardi di euro, e il risparmio affidato dalle famiglie e dalle imprese ha raggiunto oltre 1.353 miliardi di euro. Le risorse destinate al personale in Italia nel 2023 sono state superiori ai 6 miliardi di euro.