Boom di frutta tropicale in Italia: Sicilia Regina del mango Made in Italy

Ricco di proprietà benefiche nel sud d’Italia è coltivato con successo su oltre mille ettari fra Puglia, Calabria e soprattutto Sicilia. Il PapaMango dell’Azienda agricola Bianco a Messina

Il mango Made in Italy è ormai una realtà consolidata nel nostro Paese: da oltre 30 anni ha fatto capolino colorando e profumando le nostre tavole. Con i cambiamenti climatici, le coltivazioni di frutta tropicale in Italia sono raddoppiate in meno di tre anni, soprattutto in Sicilia, o meglio in alcune aree dell’isola: Balestrate, in provincia di Palermo, la zona che va da Caronia a Capo d’Orlando, nella parte centrale del messinese, e infine l’areale di Milazzo vicino Messina. Esistono anche altre piccole aree di coltivazione ma estremamente limitate. E proprio per merito del riscaldamento globale che il mango arriva sul mercato di casa in poche ore.

Coltivare mango, avocado o frutto della passione nel nostro Paese sembra una banalità, ma in realtà – trattandosi di piantagioni – servono condizioni ben precise per portare avanti queste coltivazioni con successo: temperature, esposizione, tipologia del terreno, disponibilità di acqua e altri parametri. Ad esempio, il mango può essere coltivato in quelle aree in cui non vi sono gelate (a bassa altitudine). In Italia può essere coltivato oltre che in Sicilia, anche in Calabria e Sardegna. Più a nord, in Liguria, ogni tentativo di coltivazione all’aperto è finora fallito. In Italia la Kensington Pride è la varietà più prodotta, essendo quella più resistente al clima mediterraneo, assieme alla Glenn (che si sta dimostrando addirittura superiore alla Kensington sia per produttività sia per caratteristiche organolettiche), e, in misura minore, alla Tommy Atkins (la varietà più diffusa al mondo), Keitt, Maya, Van Dyke, Osteen e Kent.

Una delle realtà siciliane più note nel settore l’Azienda Agricola Bianco con il suo PapaMango (produzione totale di 30-35mila chili l’anno). Nasce dall’idea di valorizzare i terreni agricoli e agrumeti incolti riconvertiti in coltivazioni di frutta tropicale. Sulla costa nord vino ai Monti Nebrodi e di fronte alle Isole Eolie si trovano i 13 ettare dell’azienda siciliana che oltre al mango produce l’avocado e sperimenta la coltivazione di altri frutti come papaya e frutto della passione.

Anche se negli ultimi anni la coltivazione del mango è “esplosa” nel nostro Paese, arrivando anche alla Gdo, rimane comunque una produzione limitata, la cui commercializzazione passa soprattutto per i mercati ortofrutticoli. La produzione nazionale è molto apprezzata dagli italiani ma anche all’estero, soprattutto al Nord Europa, per merito del profumo e sapore intenso, di una polpa succosa garantita dalla piena maturazione, e una varietà di colori (dal verde, al giallo, al rossiccio con sfumature anche più cariche e scure). Inoltre, il mango siciliano si contraddistingue per la sua unicità: è abbastanza difficile trovarne due uguali per forma e dimensione, ma è sempre contraddistinto da un sapore intenso.

Frutta tropicale: proprietà nutrizionali del mango

Il mango è un frutto esotico-siciliano dalle rinomate proprietà nutritive, considerato universalmente il “Re dei frutti”. È ricco di fibre, vitamine (A,B,C,E,K) e sali minerali come potassio e rame. La polpa e la buccia del mango contengono altri nutrienti, come i pigmenti antiossidanti – carotenoidi e polifenoli – e omega3 e acidi grassi 6. Il mango possiede proprietà antiossidanti, antitumorali, antinfiammatorie, effetti benefici a pelle e colesterolo ma è anche un ottimo rimedio contro tosse e raffreddore. La buccia del mango è ricca di proprietà anti-lipogeniche che inibiscono la crescita delle cellule adipose, molto utili per combattere il grasso in eccesso e l’obesità. Sembra anche che questo frutto sia un ottimo rimedio contro l’insonnia.

Mango in cucina

Il mango è molto utilizzato anche per donare un tocco di colore ai piatti, specie se abbinato con dei frutti di mare come gamberetti o salmone. Il suo sapore delicato e dolce si accosta bene a molti ingredienti: ad esempio insieme all’arancia e al peperoncino può essere usato per creare una salsa da accompagnamento per piatti a base di carne. Si può usare crudo, sbucciato, a fette o frullato. Ovviamente il mango rimane un frutto esotico amato soprattutto in pasticceria.