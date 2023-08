Bonus libri scolastici 2023-2024, dal Veneto al Lazio fino alla Campania: ecco chi può e come fare domanda

Comuni e Regioni hanno pubblicato diversi bandi relativi ad agevolazioni per le famiglie in difficoltà che devono acquistare libri e altro materiale per la scuola: ecco i dettagli

Tornano i bonus per libri scolastici per l’anno 2023-2024. Manca poco all’inizio della scuola e visto l’autunno all’insegna dei rincari, come già avvenuto negli scorsi anni, le Regioni mettono a disposizione delle agevolazioni per l’acquisto di libri e tutto l’equipaggiamento necessario per cominciare il nuovo anno. Requisiti e modalità per fare domanda variano da territorio a territorio: in Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Valle D’Aosta i termini per il contributo in realtà sono già scaduti, ma in altre Regioni i bandi sono ancora aperti o si attendono ancora informazioni che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo, vediamo tutti i bonus libri scolastici Regione per Regione.

Bonus libri scolastici 2023-2024, i requisiti Regione per Regione

In Trentino-Alto Adige il bonus libri varia da Comune a Comune. Dunque, per conoscere i requisiti, scadenze e gli importi è necessario informarsi sul sito della propria amministrazione locale.

In Veneto la richiesta di bonus per l’acquisto di libri e materiale scolastico destinato a studenti delle scuole secondarie (medie e superiori) – che siano pubbliche o private – si potrà presentare dal 18 settembre al 20 ottobre sul sito della Regione. Il contributo è destinato alle famiglie con un Isee inferiore a 15.748,78 euro.

La richiesta per il bonus libri scolastici in Emilia-Romagna potrà essere inviata a partire dal 5 settembre e fino al 26 ottobre 2023. Per presentarla sarà necessario accedere alla piattaforma dedicata della Regione. Il contributo è rivolto agli alunni con Isee non superiore a 15.748,78 euro, in due fasce di reddito: la prima da 0 a 10.632,94 euro, la seconda da 10.632,95 euro a 15.748,78 euro.

La Toscana mette a disposizione i contributi per il materiale didattico previsto nel “Pacchetto scuola 2023-2024” a tutti gli studenti under 20 con un Isee inferiore a 15.748,78 euro, ad eccezione dei residenti dell’isola di Capraia e dell’Isola del Giglio per i quali il limite sale a 36mila euro. Le domande dovranno essere inviate entro il 22 settembre 2023, per un importo che parte dai 130 ai 300 euro.

Anche la Regione Lazio mette a disposizione il bonus libri scolastici. Gli studenti di scuole medie e superiore del Lazio con Isee a 15.493,71 euro riceveranno gratuitamente i libri di testo e sconti per il materiale didattico. La richiesta deve essere inoltrata entro e non oltre il 15 ottobre 2023 dallo studente residente nella Regione, ma anche da chi frequenta istituti fuori del territorio purché residente nella Regione Lazio.

Anche in Puglia importi e scadenze sono stabiliti dai singoli Comuni. Possono ottenere il beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che dichiarano Isee inferiore a 10.632,94 euro, o fino a un massimo di 14mila euro in caso di famiglie con tre o più figli. La prima finestra temporale si è chiusa il 29 luglio 2023. Mentre la seconda sarà attiva a partire dalle ore 12.00 del 4 settembre 2023, fino alle ore 12.00 del 24 settembre 2023.

In Campania il bonus libri è destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La priorità è rivolta alle famiglie con redditi più bassi, indipendentemente dall’ordine di presentazione delle domande. Due fasce di Isee per ottenerlo: una comprese tra 0 e 10.633 euro e l’altra tra 10.633,01 euro e 13.300 euro. Le scadenze e gli importi variano a seconda del Comune di residenza.