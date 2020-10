Bonus internet, pc e tablet: chi può richiederlo e come

Il bonus fino a 500 euro si può richiedere fino al 1° ottobre 2021, ma i fondi sono pochi e a contare sarà il criterio cronologico delle richieste – Ecco chi può presentare domanda, come farlo e quali sono i documenti necessari

Il decreto contenente il bonus internet, pc e tablet fino a 500 euro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ufficialmente si chiama Piano Voucher Famiglie e mira a favorire l’accesso alla banda ultralarga ai nuclei familiari a basso reddito e a supportare la diffusione delle apparecchiature informatiche, riducendo il digital divide che affligge il Paese.

BONUS INTERNET, PC E TABLET: CHI PUÒ RICHIEDERLO

Il bonus da 500 euro può essere richiesto dalle famiglie con un reddito Isee inferiore ai 20mila euro l’anno che al momento della richiesta non possiedono un contratto di connettività o che hanno in casa una connessione internet con una velocità in download inferiore a 30 Mbps (Megabit al secondo).

Non potranno invece richiede il bonus le famiglie che hanno già una connessione a banda larga per le quali non è dunque prevista nemmeno la possibilità di effettuare un upgrade per aumentare la velocità fino a 100 Megabit al secondo a 1 Gbps.

Secondo i calcoli degli esperti sarebbero circa 2,2 milioni le famiglie italiane a possedere i requisiti necessari per beneficiare del bonus. Tuttavia a disposizione ci sono solo 204 milioni di euro. I soldi dunque non basteranno a soddisfare tutte le richieste e a usufruire del bonus saranno solo le 408 mila famiglie che invieranno “per prime” la domanda. Sarà dunque determinante il criterio temporale.

BONUS INTERNET, PC E TABLET: COME RICHIEDERLO

Le domande possono essere presentate fino al 1°ottobre del 2021. Il bonus può essere richiesto solo presso gli operatori telefonici iscritti al portale Infratel che si occuperà della gestione del piano. Non si può dunque richiedere il bonus se si acquista un pc o un tablet, o se si stipula un contratto di abbonamento a internet presso una qualsiasi catena di grande distribuzione.

La domanda dovrà essere accompagnata da una copia del documento di identità e da una dichiarazione sostitutiva che attesti la condizione reddituale della famiglia (Isee inferiore a 20mila euro, lo ricordiamo) e che nessun componente nel nucleo familiare abbia già usufruito del bonus.

BONUS INTERNET, PC E TABLET: COME FUNZIONA

Il bonus può arrivare fino a 500 euro e può essere usato sotto forma di sconto sul prezzo previsto dagli operatori telefonici per il contratto di abbonamento che prevede una connessione di rete fissa a banda ultralarga.

Il bonus è valido anche per l’acquisto di tablet e pc forniti dagli operatori telefonici e acquistati contestualmente alla sottoscrizione del contratto per la connessione internet.

L’articolo 3 del decreto prevede infatti che:

Alle famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro e’ riconosciuto un contributo massimo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga per un periodo di almeno dodici mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, nonche’ per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer.

Il provvedimento specifica infine che se l’abitazione è servita da più di un’infrastruttura a banda ultra larga (Ftth e Fttc,per esempio), i beneficiari dovranno obbligatoriamente optare per il servizio di connessione più veloce.