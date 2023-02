Bonus cultura 2023, al via le domande per i 18enni. Ecco la guida completa

Dal 31 gennaio è possibile presentare le domande per il bonus cultura. Chi può ottenerlo, cosa si può acquistare, come fare domanda, cosa cambia dal 2024. Ecco la guida completa per i 18enni

Dal 31 gennaio 2023 i 18enni potranno inviare le domande per il bonus cultura 2023 che consente a chi è diventato maggiorenne lo scorso anno di ottenere un contributo pari a 500 euro da spendere per libri, cinema, concerti, spettacoli teatrali e in generale per acquistare beni e partecipare ad attività culturali.

Bonus cultura 2023: chi può fare domanda? I requisiti

Possono presentare la domanda per ricevere il bonus cultura 2023 i giovani nati nel 2004 e dunque diventati maggiorenni nel 2022. Ci sono solo due requisiti da rispettare: essere residenti in Italia o essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Bonus cultura 2023: cosa si può acquistare?

Il bonus cultura 2023 può essere speso sia per acquisti in negozi fisici che online. Cosa si può comprare?

biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici;

musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

corsi di teatro, musica e lingue straniere.

Bonus cultura 2023: le date da ricordare

Il bonus da 500 euro può essere richiesto fino al 31 ottobre 2023 e per spenderlo ci sarà tempo fino al 30 aprile 2024. I nati nel 2003, che hanno quindi già chiesto il bonus, hanno invece tempo fino al 28 febbraio 2023 per spendere i 500 euro.

Bonus cultura 2023: come fare domanda?

Per presentare domanda i 18enni dovranno registrarsi sul sito 18app. Per farlo è necessario autenticarsi sul sito attraverso lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che dà accesso ai principali servizi pubblici online, o la carta d’identità elettronica. Una volta fatto occorrerà confermare i dati visualizzati e accettare le condizioni d’uso. A quel punto riceverà una email di conferma dell’esito positivo della registrazione.

Bonus cultura: come cambia dal prossimo anno?

La legge di Bilancio del Governo Meloni ha modificato il bonus cultura. A partire dal 2024, restringendo la platea dei potenziali beneficiari il 18app “andrà in pensione” e sarà sostituito da due nuovi benefici: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito, card virtuali cumulabili del valore di 500 euro.

La Carta Cultura Giovani sarà a disposizione dei 18enni appartenenti a famiglie con un reddito Isee non superiore a 35mila euro. La Carta del Merito, invece, si baserà sull’andamento scolastico e andrà agli studenti che riusciranno a chiudere l’esame di maturità con il massimo dei voti. A conti fatti, dunque, la platea dei potenziali beneficiari si ridurrà, ma per il resto rimarrà tutto uguale: occorrerà essere residenti in Italia o in possesso di un permesso di soggiorno valido, si potrà spendere sia online che nei negozi fisici entro una scadenza e via dicendo.