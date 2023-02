Bonus carburante autotrasporti: ecco come presentare domanda online

Il contributo è destinato ad acquisti, effettuati nel secondo quadrimestre 2022, destinati all’alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale. Ecco come funziona il bonus carburante autotrasportatori

Al via le domande per accedere al bonus carburante autotrasportatori. Da ieri, lunedì 20 febbraio, è possibile fare richiesta per accedere ai fondi online, attraverso la piattaforma messa a disposizione da Consap “Contributo Acquisto Carburante Bus 2022”. La misura è stata introdotta per aiutare le imprese del settore dell’autotrasporto in seguito all’aumento dei prezzi di benzina e diesel che si sono registrati a partire dall’inizio del 2022. Le domande possono essere inviate attraverso un’apposita piattaforma. Per accedere all’area riservata occorre registrarsi. Vediamo chi può accedere al bonus carburante e come ottenerlo.

A cosa serve il bonus carburante? E chi può presentare domanda?

Il contributo è riconosciuto nella misura del 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre 2022 per l’acquisto, in Italia, di carburante destinato all’alimentazione di autobus M2 e M3 a basso impatto ambientale: metano CNG, gas naturale liquefatto, ibrido diesel/elettrico e a motorizzazione termica almeno Euro 5.

Ma chi può fare domanda? Il bonus carburante autotrasportatori può essere richiesto, nella persona del rappresentante legale o di un suo delegato, esclusivamente dalle imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, titolari, in particolare, di:

autorizzazione per lo svolgimento di servizi interregionali e internazionali di competenza statale;

autorizzazione rilasciata dalle Regioni e dagli Enti locali per lo svolgimento di servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico;

autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di servizi di noleggio con conducente effettuati mediante autobus.

Come presentare la domanda

La domanda per ottenere il contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da soggetto delegato, dev’essere inviata esclusivamente online, utilizzando l’apposita piattaforma web di Consap. Dopo essersi registrati occorre compilare il form presente nella pagina e allegare la documentazione richiesta. La piattaforma mette a disposizione un’utile guida operativa che spiega la procedura da seguire, passo dopo passo. Ed è anche possibile monitorare lo stato di avanzamento della richiesta.

Ogni impresa ha la possibilità di presentare una sola domanda. Se necessario, entro i termini di presentazione è possibile eliminare la domanda presentata e procedere con l’inserimento di una nuova richiesta.

Domande fino al 13 marzo 2023

Le domande di contributo potranno essere inserite in piattaforma fino alle ore 12:00 del 13 marzo 2023 o comunque fino a esaurimento dei fondi. Per la misura sono disponibili 15 milioni di euro.