Bonus bollette: nel decreto Aiuti Ter potrebbe arrivare un nuovo sostegno alle famiglie a basso reddito

Il Governo studia la possibilità di un nuovo bonus bollette per aiutare le famiglie ad affrontare l’autunno in arrivo, ma trovare le coperture finanziarie non è semplice

Il governo studia un nuovo bonus bollette per aiutare le famiglie meno abbienti in vista di un autunno che si annuncia complicato. La novità, emersa nelle ultime ore, potrebbe essere inserita nel decreto Aiuti Ter, il nuovo provvedimento a cui il Consiglio dei ministri darà il via libera questa mattina. L’idea sarebbe di replicare il meccanismo del bonus bollette dato a luglio a lavoratori e disoccupati con reddito sotto i 35mila euro. L’importo, tuttavia, dovrebbe essere inferiore: dai 200 euro di due mesi fa si dovrebbe scendere intorno ai 100. I dettagli, anche in riferimento alla platea dei beneficiari, si capiranno solo questa mattina.

Bonus bollette: il problema delle coperture finanziarie

Non c’è però alcuna certezza: per inserire il nuovo bonus bollette nel decreto Aiuti Ter, infatti, il governo dovrebbe trovare la copertura finanziaria cancellando dal provvedimento un’altra misura concepita per aiutare le famiglie, ossia l’estensione – con l’innalzamento del tetto Isee da 12mila a 15mila euro – del bonus sociale che azzera i rincari in bolletta.

Decreto Aiuti Ter: la dotazione finanziaria

Intanto, ieri la Camera ha approvato all’unanimità la relazione che autorizza il governo a utilizzare 6,2 miliardi di maggiori entrate tributarie proprio per finanziare il decreto Aiuti Ter. A queste risorse si sommeranno altri risparmi e fondi da crediti d’imposta di vario tipo non utilizzati. In questo modo, la dotazione finanziaria del pacchetto di misure arriverebbe a 13,5 miliardi di euro, ma potrebbe salire ancora se il governo decidesse in extremis di aumentare la tassa sugli extraprofitti, il prelievo sulle aziende produttrici di energia che finora non ha portato gli incassi stimati.

Le altre misure del decreto Aiuti Ter

Per quanto riguarda gli altri interventi, il decreto Aiuti Ter dovrebbe contenere soldi per sanità, enti locali, sport e, su proposta del ministro Andrea Orlando, fondi per il terzo settore. È previsto anche un nuovo sostegno alle imprese con ulteriori rateizzazioni delle bollette e la proroga e il rafforzamento fino a fine anno dei crediti d’imposta per l’energia anche alle piccole attività con contatore di 4,5 kw.

