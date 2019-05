Bonifiche Ferraresi: De Benedetti vende il 5% al Ceo

L’operazione vale circa 24 milioni di euro – Ceduto anche un altro 1,03% al fondo Jci Capital Limited

L’Ad del gruppo agroindustriale Bonifiche Ferraresi, Federico Vecchioni, ha comprato il 5,13% della società da Per Spa, veicolo di Carlo De Benedetti. L’operazione vale circa 24 milioni di euro ed è stata condotta in parte direttamente da Vecchioni e dalla famiglia Antolini e in parte tramite Arum, di cui sono soci sempre Vecchioni e la famiglia Antolini, entrambi soci direttamente e indirettamente di Bf.

L’operazione è stata finanziata quasi per intero da Intesa Sanpaolo (Filiale Imprese Firenze Pratese) e coordinata a livello legale dallo studio Grimaldi.

Allo stesso tempo, Per Spa ha venduto anche un altro 1,03% di Bonifiche Ferraresi al fondo Jci Capital Limited.

“La mia iniziativa – ha spiegato Vecchioni – nasce dall’assoluta convinzione del valore industriale che il progetto BF Spa esprime e potrà esprimere tenuto conto delle scelte strategiche che il gruppo ha intrapreso. Il contesto di mercato in cui oggi il gruppo si posiziona attribuisce solidità e certezza nei risultati per chi come noi crede nella filiera agroindustriale italiana e nella capacità di generare valore dal binomio vincente innovazione e tradizione. È dunque mia intenzione procedere alla completa acquisizione diretta o indiretta del restante 3,29% della quota di Per Spa nei prossimi mesi”.