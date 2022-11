Bollette gas in calo grazie al clima mite e al crollo dei prezzi ma mutui-casa verso il 5%

Si allenta il caro-energia ma l’aumento dei tassi della Bce fa esplodere il caro-mutui per la casa

L’eccezionale ottobrata italiana con il suo clima decisamente mite e il calo dei prezzi del gas, che, dopo aver toccato il livello record di 340 euro per megawattora, sono scesi attorno ai 100-120 euro, danno respiro alle bollette che pesano sulle spalle di famiglie e imprese che, virtuosamente, stanno affrontando l’emergenza del caro-energia con comportamenti risparmiosi. Domani l’Arera (l’Authority dell’energia che da quando ha cambiato denominazione pochi sanno che cosa sia) comunicherà le tariffe del metano per famiglie, partite Iva e piccole imprese ma ci sono buone ragioni per prevedere che la bolletta del gas di ottobre resterà sostanzialmente invariata ed escluderà aumenti traumatici.

ALLARME MUTUI_CASA DOPO IL RIALZO DEI TASSI BCE

Invece è il fronte mutui ad allarmare dopo i recenti aumenti dei tassi d’interesse della Bce. L’Sos l’ha lanciato il sindacato dei bancari Fabi, secondo cui i tassi sono già sopra il 4% e probabilmente sfonderanno a breve la soglia psicologica del 5% a seguito degli ultimi rialzi della Bce. Tanto più che nei giorni scorsi la Presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha annunciato che la battaglia contro l’inflazione non è finita e che quindi ci saranno presto altri rialzi.

IL CARO MUTUI NON E’ UN PROBLEMA SOLO ITALIANO. NEGLI USA SONO AL 7%

Non è un problema solo italiano ma questo non consola le famiglie del nostro Paese che hanno acceso un mutuo per la casa o che stanno pensando di acquistare un’abitazione: i mutui italiani risultano già superiori alla media europea, tranne che alla Germania. Basta pensare che negli Stati Uniti i tassi dei mutui casa sono al 7%, ai massimi da vent’anni, mentre scendono a picco le domande di nuovi finanziamenti per acquistare casa.