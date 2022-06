Bollette: 3 miliardi per congelare gli aumenti. Ecco le novità approvate dal Governo

Il governo ha approvato le nuove misure per calmierare gli aumenti dei prezzi di gas ed energia previsti per il terzo trimestre. Ecco tutte le novità

Tre miliardi di euro per congelare gli aumenti delle bollette di luce e gas previsti per il terzo trimestre del 2022. È quanto prevede il nuovo decreto Energia approvato dal consiglio dei ministri insieme ai disegni di legge sul rendiconto e l’assestamento di bilancio.

Decreto Bollette: tutte le novità

Il provvedimento stabilisce il congelamento degli oneri di sistema applicati a famiglie e attività non domestiche con potenza disponibile fino a 16,5 kW, ma anche per le bollette elettriche delle imprese con utenze superiori ai 16,5 kW. Un intervento che vale 1,9 miliardi. 480 miliono di euro saranno invece utilizzati per confermare anche nel terzo trimestre del 2022 la riduzione al 5% dell’Iva sulle tariffe del gas naturale. Per quanto riguarda le bollette del metano, in base a quanto stabilito Arera dovrà mantenere inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022. Una misura, quest’ultima, che richiede coperture per 292 milioni a cui si aggiungono ulteriori 240 milioni per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all’anno.

Tra le misure contenute nel provvedimento figura anche un intervento volto ad accelerare il riempimento degli stoccaggi del gas in vista dell’inverno: per arrivare al 90% servono infatti ancora 6 miliardi di metri cubi. A Gse (Gestore servizi energetici) spetterà il compito di acquistare gas naturale fino a 4 miliardi di euro. I fondi saranno prelevati da un fondo istituito presso Cassa Depositi e Prestiti con il Dl Rilancio del 2020, che prevedeva una dotazione iniziale di 44 miliardi. Il gas dovrà essere stoccato e poi venduto entro il 31 dicembre 2022.

Contributo di solidarietà per gli operatori

Il decreto introduce infine un contributo di solidarietà del 10% per gli operatori del gas sulla differenza, se positiva, tra il “costo medio efficiente del mercato” come determinato dall’Autorità e il “prezzo medio di importazione” risultante dai contratti dei singoli operatori. Il contributo sarà in vigore nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022. Ai soggetti in perdita “sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita”.

Il provvedimento stabilisce infine che il bonus sociale per l’energia elettrica valido per i cittadini economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute sia riconosciuto anche per il primo trimestre 2022. Le soglie di reddito per accedere ai bonus sono 8mila euro per il primo trimestre 2022, 12 mila per il secondo e terzo trimestre 2022.