Bocconi: un convegno in memoria del professor Andrea Gilardoni a un anno dalla scomparsa

I suoi colleghi e amici, insieme all’Università cui ha dedicato tutta la sua vita accademica, hanno voluto ricordare il lavoro del professor Gilardoni, scomparso un anno fa, e socio fondatore di FIRSTonline

Si è tenuto oggi, nell’aula magna Gobbi dell’Università Bocconi di Milano, il convegno “Servizi pubblici locali e transizione ecologica: innovazione, circolarità e gestione del cambiamento”, organizzato in memoria del professor Andrea Gilardoni, presidente e fondatore di Agici Finanza d’Impresa, direttore della rivista “Management delle Utilities e delle Infrastrutture” e professore di Economia e Gestione di Impresa nello stesso ateneo milanese, nonché uno dei soci fondatori di FIRSTonline.

A un anno dalla scomparsa, i suoi colleghi e amici, insieme all’Università cui ha dedicato tutta la sua vita accademica, hanno voluto ricordare il suo lavoro. Considerato un punto di riferimento a livello nazionale nel comparto dell’energia, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, Andrea Gilardoni è stato ricordato dai relatori per la grande passione, per la conoscenza del mondo delle utilities e per l’abilità nel cogliere in anticipo le richieste e le dinamiche di un mercato in continua evoluzione.

ANDREA GILARDONI: IL RICORDO DELLA FIGLIA CHIARA E DEL PROFESSOR PERCOCO

“Per tutta la sua vita, mio padre è stato un uomo molto concreto e questo si rifletteva anche nei suoi studi, sempre profondamente ancorati alla realtà – ha detto Chiara Gilardoni, amministratrice delegata di Agici – L’obiettivo era delineare le traiettorie di sviluppo per la creazione di valore, fornendo indicazioni utili alle imprese e al decisore pubblico per affrontare i cambiamenti. Gli studi sullo sviluppo infrastrutturale come leva per la crescita economica, sul ruolo di efficienza energetica e rinnovabili per mitigare la dipendenza da Paesi instabili e sull’aggregazione delle imprese per meglio competere sul mercato, risultano oggi ancor più di ieri di grandissima attualità. Il mio impegno in Agici sarà quello di garantire che il suo operato ed il suo approccio siano portati avanti con la passione e la determinazione che lo hanno sempre caratterizzato, nel lavoro e nella vita privata”.

Marco Percoco, direttore del centro di ricerca Green e Professore dell’Università Bocconi, ha aggiunto: “Andrea era un collega amabile, di grande esperienza e visione chiara. All’inizio dell’avventura del Green fu una sorta di angelo custode; non lesinò consigli, ramanzine, discussioni, e ciò che oggi è il nostro centro di ricerca, lo dobbiamo anche a lui, pioniere degli studi aziendali in tema di energia e sostenibilità. Raccogliamo con serietà, ma con il cuore leggero, come sarebbe piaciuto a lui, la sua eredità intellettuale e guardiamo alle sfide della politica energetica e della mobilità, oggi più che mai intrecciate indissolubilmente, con vigore rinnovato. È necessario comprendere con chiarezza e precisione quali siano i “costi del non fare” nel campo delle rinnovabili e della mobilità sostenibile, una comprensione, di natura scientifica, che è sino ad ora sfuggita ad istituzioni e pure ad associazioni di settore, ma che è necessario portare al centro del dibattito pubblico”.

Nella sua lunga carriera, Gilardoni è stato anche visiting professor alla Harvard University di Boston (USA) e alla Science Policy Research Unit dell’Università del Sussex (UK). Ha fatto parte del Comitato Scientifico della rivista “Impresa-Ambiente” del Sole-24 Ore, dell’Agenzia Nazionale per l’Ambiente, di Comieco, del Comitato scientifico della Regione Lombardia per l’Assessorato alle Public Utilities e alle Risorse Idriche. È stato inoltre Presidente dell’Amsa di Milano, dando l’avvio dei lavori per il nuovo termovalorizzatore milanese.

Consulente Scientifico della CEE in materia di politiche comunitarie per le imprese non grandi, Gilardoni ha inoltre partecipato alla task force del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a supporto dell’attività di individuazione di strategie e priorità politiche in tema di sostenibilità dell’uso delle risorse idriche. Ha fondato e ha diretto la rivista trimestrale “Management delle Utilities e delle Infrastrutture” e centri di ricerca economica, di cui era Presidente. Tra gli altri, gli Osservatorio Agici dedicati alle utilities, alle infrastrutture e alle rinnovabili, alcuni dei temi che gli erano più cari.

ANDREA GILARDONI: IL RICORDO DI FIRSTonline

Andrea Gilardoni noi di FIRSTonline lo porteremo sempre nel cuore: non solo come studioso, interessato non tanto a teorie astratte ma all’applicazione pratica delle nuove frontiere della conoscenza alla soluzione dei problemi contemporanei specialmente nel campo dell’energia – e chissà quante cose ci avrebbe insegnato in tempi di emergenza energetica e di siccità – ma come persona, sempre aperta al dialogo e all’ascolto, pieno di entusiasmo, di curiosità e di generosità verso gli altri, di cui la sua attiva collaborazione a FIRSTonline è stata viva testimonianza e non sarà dimenticata.